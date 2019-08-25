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Амур у Хабаровска поднимется еще на 20 сантиметров
На Амуре у города Хабаровска продолжается небольшой подъем, уровень воды в пределах опасной отметки, и сегодня на 6.00 составил 618 см. В течение двух суток ожидается подъем уровня воды на 15-20 см.
На Нижнем Амуре в пределах Хабаровского, Нанайского, Комсомольского и Ульчского районов затоплена пойма на 0,2-3,3 м. На участке Елабуга – Малмыж уровни воды в пределах опасных отметок, на участке Комсомольск-на-Амуре – Нижнетамбовское - категории неблагоприятного явления. По прогнозу специалистов Дальневосточного УГМС, в ближайшие двое суток подъем продолжится у села Елабуга на 10-15 см, на участке Троицкое – Малмыж – на 5-10 см, Комсомольск-на-Амуре – Богородское – на 30-40 см, Тахта-Николаевск-на-Амуре – на 10-15 см.
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, на реке Уссури продолжает смещаться высокий дождевой паводок, отмечается подтопление поймы на 1,8-3,0 м в пределах Хабаровского края с достижением неблагоприятных отметок уровня воды, у села Новосоветское - опасной отметки (ОЯ 700 см). В ближайшие двое суток на реке Уссури ожидается рост на 5-10 см.
Подтоплена пойма рек Бурея, Тунгуска, Кур, Урми, Кия, Подхоренок, Хор, Матай, Катэн, Бикин, Амгунь, Нимелен, Манома, Уда на 0,1-2,8 м.
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