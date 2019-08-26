Ущерб, причиненный Хабаровскому краю большой водой, оценивается почти в полмиллиарда рублей



Ущерб был бы гораздо больше, если бы не помощь спасателей и сотрудников других оперативных служб. Уровень Амура в Хабаровске уже превысил шесть метров, приближаясь к отметке «опасные метеорологические явления». И он с каждым днем повышается. Так же, как и в других реках региона.

В связи со сложной паводковой обстановкой власти Приамурья ввели режим чрезвычайной ситуации. Власти, спасатели и простые люди строят и восстанавливают дамбы, защищая свои населенные пункты от большой воды.

Мощный паводок обрушился на Дальний Восток в конце лета, больше других пострадали Амурская область, первой принявшая удар стихии, Хабаровский край и Еврейская автономная область. Осложняют ситуацию сильные ливни. Как рассказала начальник пресс-службы Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России Елена Чувашова, в семи регионах округа в зону подтопления попали 182 населенных пункта, свыше тысячи жилых домов, почти 10 тысяч дач и огородов, 15 низководных мостов, 32 социально значимых объекта и 69 участков автодорог.

В настоящее время спешит на помощь сформированная армейская группировка из тысячи человек и 250 единиц специальной техники. В круглосуточном режиме эвакуируются подтопленцы, которые не успели уехать сами. Хотя некоторые вообще не хотят оставлять дома.



Новые технологии Vs стихия

Откачивается вода, проводятся работы по ликвидации последствий разгулявшейся стихии. Там, где еще сухо, спасатели спешно разворачивают наливные дамбы. Преграда длиною в 25 метров устанавливается быстро, наполняется водой и подсыпается песком для устойчивости. Уже сооружены десятки таких защитных укреплений. Песчаные дамбы днем и ночью ставят отряды военных. В пострадавшие регионы доставляется гуманитарная помощь. Медики проводят вакцинацию от брюшного тифа, дизентерии и гепатита. Они просят жителей пить только бутилированную воду. Ту, что в колодцах, проверяют специалисты.

По словам Елены Чувашовой, недавно ее отряд и экипажи Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России вернулись в Хабаровск из Амурской области, где ликвидировали последствия паводка и оказывали адресную помощь населению, в первую очередь, пожилым людям и многодетным семьям, чьи дома пострадали от воды. А, кроме того, спасатели развозили хлеб и бутилированную воду, доставляли продукты первой необходимости, сушили дома тепловыми пушкам, выносили на улицу для просушки мебель, очищали территории приусадебных участков от мусора, разбирали разрушенные водой конструкции, ремонтировали мостовые переходы, проводили дезинфекцию жилых строений и колодцев.

По возвращению в Хабаровск спасатели сразу были распределены в горячие точки. Одна мобильная группа работает в селе Лермонтовка Бикинского района. За минувшие выходные там были эвакуированы 40 человек, в том числе пожилой инвалид, которому требовалась медицинская помощь. Спасатели буквально на руках вынесли пострадавшего из зоны затопления, транспортировали на сушу и передали экипажу неотложки. Пенсионер вовремя был доставлен в районную больницу.

Мобильные группы отряда работают в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре и поселках Приамурский и Николаевка ЕАО. Кроме того, в резерве находятся дополнительные силы отряда - проведен смотр аэромобильной группировки в составе 32 человек, готовых в любое время дня и ночи отправиться в любую точку ДФО и прийти на помощь.



Вадим Решетняк

Фото пресс-службы ДВРПСО МЧС России





Правильные действия помогут сохранить жизнь, здоровье и имущество На время непогоды воздержитесь от выезда за пределы населенных пунктов.

При движении по дорогам внутри населенных пунктов и на трассах региона соблюдайте скоростной режим, дистанцию, ПДД.

Соблюдать предельную осторожность при пересечении дорог, не перебегайте дорогу в неположенных местах.

Не выходите в лес, на водные объекты и туристические маршруты или сделайте остановку в населенных пунктах до окончания действия циклона.

Не выходите на маломерных судах, резиновых лодках на реки, так как при формировании дождевого паводка происходит разлив рек, повышаются уровни воды, увеличивается скорость течения, и соответственно повышается вероятность возникновения происшествий.

Оставляйте детей без присмотра.



При угрозе подтопления необходимо:

- заранее составить перечень документов, личных вещей и имущества, необходимых в случае эвакуации;

- уложить в рюкзак документы, необходимые теплые вещи, двухсуточный запас продуктов питания и воды, зарядные устройства, фонарик, лекарственные препараты;

- принять предупредительные меры - создать уплотнения в притворах дверей и окнах подвальных, цокольных и первых этажей;

- очистить от мусора водосбросные канавы в районе вашего дома;

- закрыть вентиляционные отверстия в подвальных помещениях с целью предупреждения поступления наружных поверхностных вод;

- освободить подвалы от имущества и продовольствия;

- поднять ценные вещи, приборы и предметы мебели на возвышенность, вторые этажи или чердаки;

- предусмотреть вывод животных и птиц из подтапливаемых помещений в безопасное место;

- заготовить мостки, доски и опоры к ним для обустройства проходов к дому и надворным постройкам на подтапливаемых участках.

Если объявлена эвакуация населения:

- не пытайтесь ее избежать, воспользуйтесь советами оперативных служб и спасателей, прибывших для оказания помощи населению, попавшего в зону подтопления;

- перед уходом из жилища выключите газ, электричество, погасите огонь в печах, необходимые вещи перенесите на чердак;

- окна и двери первого этажа лучше не только закрыть, но и забить досками;

- не поддавайтесь панике.

После ухода воды:

- перед тем, как войти в здание или дом проверьте, не угрожает ли оно падением какого-либо предмета;

- проветрите помещения и просушите вещи;

- не включайте электроосвещение, электроприборы до полного просыхания проводки;

- не пользуйтесь источниками открытого огня, не зажигайте спичек до полного проветривания помещения и проверки исправности системы газоснабжения;

- проверьте исправность электропроводки, трубопроводов газоснабжения, водопровода и канализации. Не пользуйтесь ими до тех пор, пока не убедитесь в их исправности с помощью специалистов;

- не употребляйте пищевые продукты, которые были в контакте с водой;

- организуйте очистку колодцев от нанесенной грязи и удалите из них воду.

Единый номер вызова экстренных служб - «112»

Телефон пожарно-спасательной службы – «101»