Особый страховой случай для Хабаровского края

Вводится упрощенная система урегулирования убытков для граждан, пострадавших в результате паводка в Хабаровском крае и ЕАО.

Как сообщает пресс-служба«Ингосстраха» в Хабаровском крае и в Еврейской автономной области принимают заявления от клиентов, имущество которых пострадало в результате паводка, по упрощенной системе.

При обнаружении факта повреждения застрахованного имущества клиентам компании следует зафиксировать полученные повреждения: произвести фото- или видеосъемку объекта с отображением текущей даты и координат геопозиции. Если опция автоматического определения местоположения на смартфоне/фотоаппарате недоступна, следует захватить в объектив камеры домовые знаки (адресные таблички) для идентификации застрахованного объекта.

Если имущество пострадало в значительной мере, к примеру, транспортное средство не может передвигаться своим ходом или поврежден дом, то в данных случаях достаточно выезда специалиста «Ингосстраха» на место происшествия и его фотосвидетельства.

В дальнейшем страхователю необходимо в течение 7 календарных дней направить письменное заявление (извещение) о наступлении страхового случая в страховую компанию, а также предоставить поврежденное имущество для осмотра.

В отдел урегулирования убытков хабаровского филиала уже поступили 4 заявления о наступлении страховых событий, в двух случаях дома полностью затоплены. Размер заявленного клиентами ущерба превышает 4 млн рублей. Звонки пострадавших клиентов продолжают поступать.





Матрена Ефимова