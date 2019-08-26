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Администрация Совгавани заплатит за кусачую собаку
В феврале этого года бездомная собака набросилась на школьницу из Совгавани. Нападение зафиксировали камеры видеонаблюдения, установленные на здании школы и врачи, лечившие пострадавшую. Девочка до сих пор вынуждена посещать психолога, который помогает ей преодолеть боязнь собак.
Советско-Гаванский городской прокурор обратился в суд с иском в интересах несовершеннолетней к администрации Советско-Гаванского муниципального района Хабаровского края о признании бездействия незаконным, взыскании компенсации морального вреда.
Как сообщается на официальном сайте прокуратуры хабаровского края, требования свои прокурор обосновал тем, что организация отлова безнадзорных животных - обязанность администрации, а факт нападения говорит о недостаточности принимаемых мер.
Иное мнение было у районной администрации, которая считала, что в полной мере выполнила государственные полномочия в рамках выделенных средств из краевого бюджета. На сумму 160 840 рублей было отловлено аж 55 безнадзорных животных. Сторону администрации поддержал и суд первой инстанции.
Однако судебная коллегия по гражданским делам Хабаровского краевого суда отменила данное решение. Требование прокурора возместить моральный вред, причиненный ребенку, в размере 50 тысяч рублей удовлетворены.
Недостаточность финансирования не освобождает ответчика от ответственности за вред, причиненный безнадзорными животными, считает краевой суд.
Артем Бережной
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