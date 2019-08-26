В Хабаровском крае подтоплено 45 жилых домов

Уровень Амура у населенных пунктов Хабаровского края продолжает увеличиваться. К утру понедельника отметка реки у Хабаровска выросла до 624 см, а у Комсомольска-на-Амуре – до 649 см, прибавив 21 см за сутки. В регионе вода зашла в 45 жилых домов сразу в 60 населенных пунктах. Из них 10 домов подтоплено в Комсомольске-на-Амуре, где уровень воды достиг критической черты.

- В Комсомольске отметка опасных явлений составляет 650 см. После нее начинаются подтопления в поселках Хорпинский и Малая Хапсоль. При более высоком уровне в зону риска попадают дома частного сектора микрорайона Менделеева. Там стоит дамба, рассчитанная на 750 см, но в ней есть более низкие точки. Как раз сейчас уровень сооружения наращивают до 800 см. Подготовительные работы развернуты и в других районах, где стоит задача ликвидировать слабые места. Привлечено 269 человек и 110 единиц техники. В городе находится группировка спасателей МЧС, - уточнили в комитете правительства края по гражданской защите.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, по прогнозу синоптиков уже до конца этой недели река возле Комсомольска-на-Амуре может подняться до отметки 750 см и выше. Власти подготовили ПВР на 100 человек. По городу расставлены мощные насосы, которые будут откачивать поступающую воду.

Кроме жилья в Хабаровском крае паводок подтопил 760 земельных участков, 1750 дач, 45 участков автодорог. От воды пострадали жители Хабаровского, Нанайского, Бикинского, имени Лазо, Вяземского, Амурского, Охотского, Тугуро-Чумиканского, Верхнебуреинского и Комсомольского районов.