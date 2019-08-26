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В Хабаровском крае подтоплено 45 жилых домов
Уровень Амура у населенных пунктов Хабаровского края продолжает увеличиваться. К утру понедельника отметка реки у Хабаровска выросла до 624 см, а у Комсомольска-на-Амуре – до 649 см, прибавив 21 см за сутки. В регионе вода зашла в 45 жилых домов сразу в 60 населенных пунктах. Из них 10 домов подтоплено в Комсомольске-на-Амуре, где уровень воды достиг критической черты.
Как сообщает пресс-служба правительства региона, по прогнозу синоптиков уже до конца этой недели река возле Комсомольска-на-Амуре может подняться до отметки 750 см и выше. Власти подготовили ПВР на 100 человек. По городу расставлены мощные насосы, которые будут откачивать поступающую воду.
Кроме жилья в Хабаровском крае паводок подтопил 760 земельных участков, 1750 дач, 45 участков автодорог. От воды пострадали жители Хабаровского, Нанайского, Бикинского, имени Лазо, Вяземского, Амурского, Охотского, Тугуро-Чумиканского, Верхнебуреинского и Комсомольского районов.
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