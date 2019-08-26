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Более 1500 человек съездили в Дормидонтовку за вареньем
В поселке Дормидонтовка Вяземского района состоялся девятый международный фестиваль варенья. В этом году он объединил более 1500 человек не только из Хабаровского края, но и из соседнего Приморья и Сахалинской области. Свою продукцию представили жители Хабаровска, а также Вяземского, Хабаровского и им. Лазо районов.
В этом году к продаже было завялено более 700 литров варенья. Покупателям предлагали не только традиционные, но и необычные виды этого лакомства. На прилавках можно было найти варенье из помидоров, моркови, одуванчиков, тыквы, а также с добавлением различных специй и ароматных трав. Как сообщает пресс-служба правительства региона, большим спросом пользовались и домашняя выпечка, сладости, овощи, соленья и маринады, шашлыки, молочные продукты.
Помимо торговых рядов работали различные площадки, в том числе для маленьких гостей: «Летний шатер», «Археологические раскопки», «Аквагрим», «Ягодная игротека», «Фото на память», «Роспись керамики». Кроме того, среди детей был проведен традиционный конкурс «Бабушкино варенье». В нем и еще трех творческих соревнованиях: «От скуки на все руки», «Тропиканка», «Стильная ярмарка» приняли участие 45 человек.
Гости и участники фестиваля по традиции сварили на костре варенье дружбы и испекли блины на лопате. Чтобы попробовать свои силы в «Блин - Олимпиаде» выстроилась целая очередь.
Праздник проходит в Вяземском районе с 2011 года. У него уже есть свой определенный день - четвертая суббота августа. В прошлом году фестиваль варенья в Дормидонтовке занял третье место в номинации «Лучший проект в области культуры» этапа Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards по Сибирскому и Дальневосточному федеральным округам.
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