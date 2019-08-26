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В Хабаровском крае открывается фестиваль театральной премии «Золотая маска»
Сегодня состоится первый показ. Спектакль «Мужья и жены» МХТ им. Чехова в постановке Константина Богомолова покажут на сцене краевого музыкального театра. А 28 августа эту поставку увидят жители Комсомольска-на-Амуре. Всего за три недели зрителям будет представлено 18 показов семи спектаклей номинантов и лауреатов престижной театральной премии.
С 26 августа по 15 сентября 2019 года показы пройдут на площадках Хабаровского краевого музыкального театра, краевого театра драмы, ТЮЗа и театра драмы Комсомольска-на-Амуре. Помимо этого также запланирована образовательная программа. Как сообщает пресс-служба правительства региона, помимо работников сцены и технических специалистов профессиональных и любительских театров Хабаровского края, организаторы ожидают и коллективы из других регионов ДВ.
Фестиваль «Золотая маска» проходит в рамках Года театра в России. Он открывает двухгодичную Программу развития театрального искусства на Дальнем Востоке. В рамках которой 18 сентября, в Хабаровске, откроется первый фестиваль театров Дальнего Востока.
Российская Национальная театральная премия «Золотая Маска» учреждена в 1993 году Союзом театральных деятелей России. «Золотая Маска» – российский театральный фестиваль, весной каждого года представляющий в Москве наиболее значительные спектакли из городов России. В 2019 году премия и фестиваль «Золотая Маска» отмечает 25-летие.
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