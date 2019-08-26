В Хабаровском крае открывается фестиваль театральной премии «Золотая маска»

Сегодня состоится первый показ. Спектакль «Мужья и жены» МХТ им. Чехова в постановке Константина Богомолова покажут на сцене краевого музыкального театра. А 28 августа эту поставку увидят жители Комсомольска-на-Амуре. Всего за три недели зрителям будет представлено 18 показов семи спектаклей номинантов и лауреатов престижной театральной премии.

- Хабаровский край на карте театральной России среди регионов Дальнего Востока - это край №1. За 25 лет существования национальной премии 26 номинаций - у хабаровских театров, четыре премии. Более того, мы были здесь, знаем кадровый состав. Для нас было важно выбрать город и край, в котором мы были бы уверены. Очень важно быть с партнерами на одном языке, и такие люди в Хабаровске есть. Поэтому мы решили начать большой театральный марафон именно отсюда. А в следующем году мы уже рассматриваем Благовещенск, и, возможно, еще другой близлежащий город, - сообщила директор фестиваля «Золотая Маска» Мария Ревякина.

С 26 августа по 15 сентября 2019 года показы пройдут на площадках Хабаровского краевого музыкального театра, краевого театра драмы, ТЮЗа и театра драмы Комсомольска-на-Амуре. Помимо этого также запланирована образовательная программа. Как сообщает пресс-служба правительства региона, помимо работников сцены и технических специалистов профессиональных и любительских театров Хабаровского края, организаторы ожидают и коллективы из других регионов ДВ.

- Здесь состоится совершено беспрецедентная образовательная программа для артистов по сценическому движению и речи. Для специалистов по звуку и свету проведут семинары. Это тоже очень важная часть, без которой не состоится ни одни спектакль. Два молодых театральных критика Алексей Киселев и Настя Паукер проведут занятия для журналистов и театральных блогеров. Сейчас в социальных сетях это направление набирает обороты и появляется все больше молодых людей, пишущих остро и живо, - отметила Мария Ревякина.

Фестиваль «Золотая маска» проходит в рамках Года театра в России. Он открывает двухгодичную Программу развития театрального искусства на Дальнем Востоке. В рамках которой 18 сентября, в Хабаровске, откроется первый фестиваль театров Дальнего Востока.

Российская Национальная театральная премия «Золотая Маска» учреждена в 1993 году Союзом театральных деятелей России. «Золотая Маска» – российский театральный фестиваль, весной каждого года представляющий в Москве наиболее значительные спектакли из городов России. В 2019 году премия и фестиваль «Золотая Маска» отмечает 25-летие.