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Речка Богачева перекрыта в Хабаровске
В минувшую субботу ее русло экстренно перегородили высокой дамбой. Ход работ контролировал мэр города Сергей Кравчук. Такое решение пришлось принять из-за угрозы затопления большого жилмассива от улицы Индустриальной до Суворова, вплоть до микрорайона «Пятая площадка». Опасаться приходится не столько наступления Амура, сколько ливней, обещанных синоптиками на текущей неделе: на город может выпасть до 50 миллиметров осадков. Так как несколько коллекторов в Хабаровске затампонированы, а часть подперта речными водами, ливневым стокам просто некуда будет деваться и они разольются по улицам.
Для укрепления и наращивания дамбы на речке Богачева потребовался день работы и 15 КАМАЗов сланца, доставленного из Краснореченского карьера грузовиками МУПов «Южного» и «Дорожника». Откачку воды из коллектора круглосуточно ведут специалисты муниципального предприятия «Водоканал». Чтобы вновь не допустить образования «моря разливанного» на улице Флегонтова, продолжается откачка и из коллектора у арены «Ерофей». В связи с тем, что, по предварительным прогнозам, уровень Амура в ближайшие дни может вырасти до 680 сантиметров, укреплена дамба в затоне: рядом с насосами, работающими там, сделана дополнительная насыпь и сложена преграда из мешков с песком – чтобы установки не оказались подтопленными.
Стоит отметить, что на сегодня уровень Амура у Хабаровска составляет 624 сантиметра. Вода продолжает прибывать.
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