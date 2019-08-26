Речка Богачева перекрыта в Хабаровске

В минувшую субботу ее русло экстренно перегородили высокой дамбой. Ход работ контролировал мэр города Сергей Кравчук. Такое решение пришлось принять из-за угрозы затопления большого жилмассива от улицы Индустриальной до Суворова, вплоть до микрорайона «Пятая площадка». Опасаться приходится не столько наступления Амура, сколько ливней, обещанных синоптиками на текущей неделе: на город может выпасть до 50 миллиметров осадков. Так как несколько коллекторов в Хабаровске затампонированы, а часть подперта речными водами, ливневым стокам просто некуда будет деваться и они разольются по улицам.

«Перекрыв речку Богачева, мы начинаем непрерывную откачку стоков из коллектора в Амур, чтобы освободить его к началу дождей. В работу пускаем мощное оборудование: дизельную насосную установку производительностью в 720 кубометров воды в час и еще два насоса мощностью до 250 кубометров. Думаю, этого хватит», - отметил городской глава.

Для укрепления и наращивания дамбы на речке Богачева потребовался день работы и 15 КАМАЗов сланца, доставленного из Краснореченского карьера грузовиками МУПов «Южного» и «Дорожника». Откачку воды из коллектора круглосуточно ведут специалисты муниципального предприятия «Водоканал». Чтобы вновь не допустить образования «моря разливанного» на улице Флегонтова, продолжается откачка и из коллектора у арены «Ерофей». В связи с тем, что, по предварительным прогнозам, уровень Амура в ближайшие дни может вырасти до 680 сантиметров, укреплена дамба в затоне: рядом с насосами, работающими там, сделана дополнительная насыпь и сложена преграда из мешков с песком – чтобы установки не оказались подтопленными.

«Все городские службы, задействованные в противопаводковых мероприятиях, согласно действующему в краевом центре режиму ЧС, работают в круглосуточном режиме. Ситуация под контролем», - резюмировал Сергей Кравчук.

Стоит отметить, что на сегодня уровень Амура у Хабаровска составляет 624 сантиметра. Вода продолжает прибывать.