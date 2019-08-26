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Хабаровчан вакцинируют от опасных заболеваний
В августе прививки от гепатита А, брюшного тифа и дизентерии уже получили свыше 5,5 тысяч человек. В основном это хабаровчане, проживающие на подтопленных территориях, в зонах возможного затопления, а также спасатели.
Кроме этого, массовая вакцинация прошла среди специалистов отраслей ЖКХ и общественного транспорта, в муниципальных предприятиях, которые заняты в работах по строительству дамб, откачке воды и ликвидации последствий стихии: «Водоканале», «Южном», «Горсвете», «Дорожнике», «Хабаровской горэлектросети».
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