Дети с тяжелыми нарушениями здоровья из Хабаровского края отправились к «Ласковому морю»

75 детей детей-инвалидов из Хабаровского края с тяжелыми нарушениями физического и психического развития в сопровождении родителей отправились на профильную смену «Ласковое море». В течение 10 дней они отдохнут на море, а также пройдут социальную адаптацию.

- В этом году дети отдыхают в оздоровительном лагере «Радуга» Приморского края. За 10 дней ребята отдохнут на море, а также примут участие в конкурсах и мастер-классах, подготовленных опытными педагогами. В свою очередь, родители имеют возможность обменяться опытом, принять участие в беседах с психологом, увидеть новые возможности своих детей, - сообщили в министерстве социальной защиты населения края.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, профильная смена организуется в загородных лагерях Приморского края на протяжении 12 лет. Ежегодно курс оздоровления и социальной адаптации проходят от 50 до 75 детей.