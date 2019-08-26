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Дети с тяжелыми нарушениями здоровья из Хабаровского края отправились к «Ласковому морю»
75 детей детей-инвалидов из Хабаровского края с тяжелыми нарушениями физического и психического развития в сопровождении родителей отправились на профильную смену «Ласковое море». В течение 10 дней они отдохнут на море, а также пройдут социальную адаптацию.
Как сообщает пресс-служба правительства региона, профильная смена организуется в загородных лагерях Приморского края на протяжении 12 лет. Ежегодно курс оздоровления и социальной адаптации проходят от 50 до 75 детей.
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