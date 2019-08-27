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Ещё один циклон надвигается на Хабаровский край
Сильные дожди прогнозируют синоптики в Хабаровском крае 28-29 августа. Осадки накроют южные и центральные районы. Под влияние непогоды частично попадут и северные территории, к примеру, Верхнебуреинский район, где тоже может пройти дождь.
В связи с непогодой спасатели рекомендуют жителям края позаботиться о личной безопасности. Из-за ливней могут произойти замыкания линий связи, электроснабжения, аварии на объектах ЖКХ. На дорогах резко ухудшится видимость, поэтому водителям рекомендуют отказаться от длительных поездок за пределы населенных пунктов.
Как сообщает пресс-служба правительства региона, дожди могут привести к очередной волне паводков. Ситуация на южных реках сейчас очень напряженная. Уровень воды в них практически везде достиг критических отметок, поэтому осадки могут привести к подтоплению дорог, полей, сельскохозугодий, сенокосов.
Главам районов направлены инструкции по снижению риска ЧС, а жителей края просят при возникновении угрозы жизни или здоровью оперативно сообщать на единый номер вызова экстренных служб «112».
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