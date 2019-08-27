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Почти 150 тысяч учеников отправятся в школы Хабаровского края
Учебный год в Хабаровском крае начнется 2 сентября. В этот день торжественные линейки пройдут во всех школах региона. Исключением станет средняя школа №1 р.п. Солнечный Солнечного района. Здесь День знаний пройдет 1 сентября.
Как сообщает пресс-служба правительства региона, 2 сентября – День окончания Второй мировой войны, после торжественных линеек и уроков школьники примут участие в митингах, возложении цветов к обелискам.
Во второй половине дня пройдут игровые праздничные программы. Для обучающихся школ Хабаровска на площади перед СЗК «Платинум Арена» состоится праздник «Здравствуй, школьная страна!», учащиеся Ванинского района отправятся в поход, а в Бикинском районе дети соберутся на городском празднике в парке культуры и отдыха.
Всего в этом году за парты сядут 149 тысяч школьников, из которых 16,5 тысяч - первоклассники. Также торжественные линейки в этот день пройдут в средних профессиональных и высших учебных заведениях края.
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