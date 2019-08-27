Почти 150 тысяч учеников отправятся в школы Хабаровского края

Учебный год в Хабаровском крае начнется 2 сентября. В этот день торжественные линейки пройдут во всех школах региона. Исключением станет средняя школа №1 р.п. Солнечный Солнечного района. Здесь День знаний пройдет 1 сентября.

- Для школьников пройдут уроки Победы и Всероссийский открытый урок «Основы безопасности жизнедеятельности». На уроках Победы учащимся расскажут о роли региона в Великой Отечественной войне, на ОБЖ дети вместе с педагогами отработают навыки действий в чрезвычайных ситуациях, приобщатся к культуре безопасного поведения, - сообщили в министерстве образования и науки края.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, 2 сентября – День окончания Второй мировой войны, после торжественных линеек и уроков школьники примут участие в митингах, возложении цветов к обелискам.

Во второй половине дня пройдут игровые праздничные программы. Для обучающихся школ Хабаровска на площади перед СЗК «Платинум Арена» состоится праздник «Здравствуй, школьная страна!», учащиеся Ванинского района отправятся в поход, а в Бикинском районе дети соберутся на городском празднике в парке культуры и отдыха.

Всего в этом году за парты сядут 149 тысяч школьников, из которых 16,5 тысяч - первоклассники. Также торжественные линейки в этот день пройдут в средних профессиональных и высших учебных заведениях края.