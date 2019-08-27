Уровень Амура у Комсомольска превысил отметку "опасного явления"

Для предотвращения проникновения амурской воды в город через выпуски ливневой канализации проведено ее тампонирование. Для перекачивания воды из ливневой канализации в Амур на перекрестках улицы Дзержинского с улицами Пионерской, Мира и проспекта Интернационального установлены насосы и проложены временные трубопроводы, а автомобильное движение на участках этих дорог временно ограничено.