Новости
Уровень Амура у Комсомольска превысил отметку "опасного явления"
Уровень реки Амур у Комсомольска-на-Амуре в Хабаровском крае утром во вторник составил 673 сантиметра, что на 23 сантиметра превышает отметку "опасного явления" для города, сообщается на сайте администрации города. Неблагоприятный уровень воды в реке Амур для Комсомольска-на-Амуре - 450 сантиметров. Опасный уровень воды - 650 сантиметров.
Для предотвращения проникновения амурской воды в город через выпуски ливневой канализации проведено ее тампонирование. Для перекачивания воды из ливневой канализации в Амур на перекрестках улицы Дзержинского с улицами Пионерской, Мира и проспекта Интернационального установлены насосы и проложены временные трубопроводы, а автомобильное движение на участках этих дорог временно ограничено.
В городе в круглосуточном режиме продолжается работа по укреплению дамб. Одну из них, которая защищает от подтопления микрорайон Менделеева, нарастили до 8 метров. В ближайшие дни будут укрепляться отдельные участки на улицах Сторожевой, карьере САХ, в районе Индустриального шоссе. К защите города подключились железнодорожные войска Минобороны РФ.
Поделиться
Самое читаемое
С места событий: Останки на берегу водоема10 016
МД-XXI век: Эксклюзивные подробности о состоянии девочки, выжившей после авиакатастрофы8 605
План «хабаровского подвига» еще не разработан?7 658
Хабаровчане выстроили из автомобилей портрет Путина6 289
Связь с редакцией
Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.
gazeta@khabarovsk.md (4212) 477-100
По вопросам рекламы
reklama@khabarovsk.md (4212) 477-136
По вопросам распространения
dostavka@khabarovsk.md (4212) 477-136