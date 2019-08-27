Чемпионат России по велоспорту стартует в Хабаровске

С 28 августа по 10 сентября в Хабаровске пройдут Чемпионат и Кубок России по велосипедному спорту среди женщин и юниоров. Соревнования такого уровня организованы в крае впервые. Борьбу за медали будут вести около 110 спортсменок из 15 регионов России.

Спортсмены приступили к тренировкам. Завтра, 28 августа, стартует парная гонка. Спортсменки должны будут преодолеть 25 км. В пятницу, 30 августа, разыграют медали в командной гонке. В составе сборной Хабаровского края выступят многократные победители и призёры всероссийских соревнований: Регина Жапарова, Александра Съедина, Елизавета Иневаткина и Анастасия Понетайкина.

- В наилучшей форме сейчас находится Александра Съедина. Она участвовала в нескольких гонках в Китае. Для Анастасии Понейтакиной и Регины Жапаровой чемпионат России будет одним из первых больших стартов в сезоне. Наша задача - занять места в первой десятке, - рассказал тренер сборной Хабаровского края Анатолий Фаст.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, фаворитами чемпионата России являются велосипедистки из Санкт-Петербурга. Спортсменки будут выступать двумя командами. В этом году пятеро из них выступали в многодневных гонках за рубежом и даже занимали призовые места. Также в борьбу за медали чемпионата страны вмешаются команды Омска и Москвы.

Для проведения соревнований будут задействованы дороги Хабаровского муниципального района, также гонка пройдет в парковой зоне стадиона им. Ленина. В это время будет действовать ограничение для движения транспортных средств.

28 и 30 августа, а также 5 сентября спортсмены будут соревноваться на федеральной автомобильной дороге «Восток», на участке «Князе-Волконское – Сита». 7 сентября гонка пройдет по Воронежскому шоссе в районе сёл Воронежское-1, Нагорное, Мичуринское и поселка Виноградовка. 8 и 9 сентября соревнования пройдут в районе поселка Галкино, а 31 августа и 10 сентября гонки состоятся в парковой зоне стадиона имени Ленина.