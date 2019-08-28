Тысячи жителей Хабаровского края вынуждены существовать в аварийном режиме





- У меня есть заключение независимой экспертизы, что моя квартира в аварийном состоянии. Но при этом существующие нормативы, которыми пользуются чиновники, мешают им почему-то признать наш дом аварийным. А квитанции за капремонт присылают регулярно! Какой капитальный ремонт, вы в своем уме? – обратившаяся в редакцию пенсионерка из барака на улице Семашко в Хабаровске не скрывает эмоций.

Накал страстей, равный возмущению этой женщины, можно увидеть во многих уголках региона. Бараки, которые строили в разные годы как временное жилье, сделали людей заложниками федеральных и региональных программ, вынуждающих сначала биться за возможность признать дом подлежащим сносу, а потом томительно ждать, когда же это произойдет.В краевом минЖКХ отрапортовали, что в этом году в новые квартиры переедут 407 человек. Всего же в списке на расселение аварийных домов, сформированном министерством, 216 построек по всей территории региона: в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, Николаевске-на-Амуре, Бикине, Советской Гавани, Ванинском (Октябрьский, Токи, Высокогорный), Советско-Гаванском (Гатка), Амурском (Литовко) и Комсомольском (Пивань, Уктур, Селихино) районах. 3 663 человека, живущие в них, имеют перспективу переселения в благоустроенное жилье к 1 сентября 2025 года.Исходя из того, что владельцам аварийных квартир предоставляется площадь исходя из имевшейся ранее, построить или приобрести на вторичном рынке понадобится 59,8 тыс. квадратных метров жилья. На это необходимо почти 4 млрд рублей.К слову, в новую программу расселения включены лишь те счастливчики, которым удалось добиться признания жилья аварийным до1 января 2017 года. Т.е. опять в поле зрения ответственных лиц попали далеко не все развалюхи, в которых по сей день живут целым семьями.Особенно показательна в этом смысле история с Ванинским районом, где правительство отчиталось сначала о выделении средств на размещение в новых квартирах погорельцев из п. Токи. Позже информацию уточнили и оказалось, что людей переселят в возводимый маневренный фонд.Но тем, чей дом сгорел, еще повезло - вот-вот рухнет дом в поселке Октябрьском, а еще 23 дома в том же Токи тоже - или рухнут, или сгорят. Тем временем людям предлагают переезд в такие же трущобы. Для них и маневренного фонда нет.Примечательно, что буквально в начале этой неделе заместитель председателя правительства края по вопросам ТЭК и ЖКХ Анатолий Литвинчук заявил, что более 700 тыс. квадратных метров ветхого жилья в Хабаровском крае на 90% - аварийные. Т.е. реальные цифры в 11,6 раз больше того, что власти намерены расселить в ближайшую пятилетку! Откуда в регионе с дефицитным бюджетом возьмутся деньги на то, чтобы из «махрового средневековья» гниющих бараков переселить людей в квартиры, соответствующие XXI веку, - вопрос риторический.



Евгений Мезенцев