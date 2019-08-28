В Хабаровске участок улицы Калинина временно закроют для проезда

Это связано с заменой аварийного участка магистрального трубопровода. Всего до начала грядущего отопительного сезона в краевом центре будет отремонтировано около 20 километров теплосетей. Об этом, инспектируя работы по подготовке Хабаровска к зиме, заявил первый заместитель мэра по городскому хозяйству Сергей Чернышов.

Тупиковая улица Лейтенанта Шмидта, что в Кировском районе, на несколько недель превратилась в строительную площадку. Аварийные бригады в прошлом году латали дыры в трубах, чтобы обеспечить непрерывную подачу тела к жилым домам. После этого было принято решение полностью заменить участок теплотрассы протяженностью в 600 метров.

«На улице Ленина также развернуты масштабные работы. Здесь подрядные организации монтируют тепловую камеру и укладывают трубы большего диаметра. В перспективе это поможет обеспечить подачу тепла к новостройкам. Деньги, которые строительные компании перечислили за техническое присоединение к магистральным сетям, вложены в реконструкцию участка трубопровода ТМ-25», - рассказал директор АО «ДГК» филиала «Хабаровская теплосетевая компания» Сергей Нехороших.

Все необходимые материалы - трубы, бетонные лотки, арматура в полном объеме предоставлены подрядным организациям. Для того чтобы не сорвать сроки ремонтной кампании, рабочие трудятся в две смены.

«Из-за циклона были простои, но сейчас подрядчики работают весь световой день. Тепловые сети должны встать на циркуляцию 25 сентября», - заявил Сергей Чернышов.

Для ремонта магистрального трубопровода энергетикам придется на несколько дней закрыть движение по улице Калинина. Сейчас ведутся подготовительные работы. На замену труб рабочим отводится несколько дней.

«Трубы будем менять открытым способом. Перекрыть улицу Калина планируем в пятницу 13 сентября. К утру понедельника уже завершим работы и откроем движение. Также нам предстоит восстановить асфальтовое покрытие участка улицы, в этом плане город нам спуску не даст»,- продолжил Сергей Нехороших.

В ремонт сетевого хозяйства энергетики вложили около шестисот миллионов рублей. Полностью завершить все работы и получить паспорт готовности к зиме Хабаровск должен до 15 октября.



