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В Хабаровске участок улицы Калинина временно закроют для проезда
Это связано с заменой аварийного участка магистрального трубопровода. Всего до начала грядущего отопительного сезона в краевом центре будет отремонтировано около 20 километров теплосетей. Об этом, инспектируя работы по подготовке Хабаровска к зиме, заявил первый заместитель мэра по городскому хозяйству Сергей Чернышов.
Тупиковая улица Лейтенанта Шмидта, что в Кировском районе, на несколько недель превратилась в строительную площадку. Аварийные бригады в прошлом году латали дыры в трубах, чтобы обеспечить непрерывную подачу тела к жилым домам. После этого было принято решение полностью заменить участок теплотрассы протяженностью в 600 метров.
Все необходимые материалы - трубы, бетонные лотки, арматура в полном объеме предоставлены подрядным организациям. Для того чтобы не сорвать сроки ремонтной кампании, рабочие трудятся в две смены.
Для ремонта магистрального трубопровода энергетикам придется на несколько дней закрыть движение по улице Калинина. Сейчас ведутся подготовительные работы. На замену труб рабочим отводится несколько дней.
В ремонт сетевого хозяйства энергетики вложили около шестисот миллионов рублей. Полностью завершить все работы и получить паспорт готовности к зиме Хабаровск должен до 15 октября.
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