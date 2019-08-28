По оценке ОНФ дороги в Хабаровске лучше, чем во Владивостоке 

В краевом центре высадился десант «Дорожной инспекции Общероссийского народного фронта/Карта убитых дорог». Масштабная акция стартовала в апреле текущего года и продлится до сентября. Участники дорожного проекта ОНФ проведут рейды в 42-х регионах, обследуют более 500 трасс, проедут на автомобилях более 60 тысяч километров. Они проверят качество гарантийных дорог и участков, отмеченных на «Карте убитых дорог», очаги аварийности, освещенность переходов и годность дорожной разметки, состояние тротуаров и велодорожек. Улично-дорожную сеть в городах оценят на доступность для маломобильных граждан, пожилых людей, мам с колясками и велосипедистов. Также активисты ОНФ протестируют городскую мобильность – скорость перемещения на общественном транспорте, автомобиле и электросамокате в часы пик. С 26 августа по 13 сентября представители «Дорожной инспекции ОНФ» проведут рейды в Уральском, Сибирском и Дальневосточном федеральных округах. В этом им помогут представители местных властей и ГИБДД.

Сегодня «дорожный десант» вместе с мэром краевого центра Сергеем Кравчуком, специалистами городского управления дорог и внешнего благоустройства, инспекторами ГИБДД с раннего утра колесит по хабаровским магистралям, трассам и проселкам.

«В целом хочется отметить, что здешние дороги, по сравнению с 2015-2017 годами, стали заметно лучше: много выполненного ремонта, нового асфальта. Мы прибыли сюда из Приморья. Так вот: дороги в Хабаровске ровнее, чем во Владивостоке. Там можно остановиться на центральной улице и найти большую яму. У вас на центральных улицах мы особых дефектов не нашли», - поделился впечатлениями ведущий эксперт проекта «Дорожной инспекции ОНФ/Карта убитых дорог» Дмитрий Цапов.

Он рассказал, что проект «Карта убитых дорог» создан для того, чтобы ремонтировать автотрассы с учетом мнения граждан.

«На эту карту жители наносят дороги и участки, которые, по их мнению, требуют ремонта в первую очередь, а власти по ней корректируют планы дорожных работ. В Хабаровске, несмотря на то, что это крупный город, таких участков немного – всего жителями отмечены 182 «болевые точки». 65 дорог из этого «народного списка» уже отремонтированы. Больше всего голосов «за ремонт» набрали улица Полевая, Вершинная, Яровая и Выборгская», - поделился Цапов.

Все их активисты обследовали с пристрастием. Три дороги из перечисленных вошли в федеральный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Выборгская уже в работе, Вершинная – в ближайшей перспективе. А улица Яровая, хоть и была отремонтирована, общественных инспекторов своим состоянием порадовать не смогла.

«Она – в грунтовом покрытии, расположена в частном секторе. Ремонт там не продержался и года: покрытие нужно снова приводить в порядок», - отметил Дмитрий Цапов.

На Полевой активистов и градоначальника встретили местные жители, возмущенные состоянием своей дороги. На этой улице выделены участки под строительство домов для многодетных семей. Люди построили коттеджи, но решить вопрос с краевыми и городскими властями о строительстве дороги к их жилью пока не смогли. Сергей Кравчук пообещал разобраться в проблеме.

«После прохождения ливней, которые синоптики прогнозируют на этой неделе, когда дороги подсохнут, направлю сюда тяжелый грейдер. Это поможет сделать Полевую и прилегающее к ней проездными, но такие временные меры ситуацию, конечно, не спасут. Решим финансовые вопросы с министерством строительства Хабаровского края, который выделил эти участки под застройку в рамках программы «Жилье для многодетных семей», заявимся в эту программу, проведем проектирование, и, думаю, в следующем году сделаем в этом районе нормальные дороги с ливневками и освещением», - ответил хабаровчанам мэр.

Также по обращениям горожан активисты обследовали участок в районе перекрестка улиц Советской и Калинина, близ нижних ворот стадиона имени Ленина. Горожане просят обустроить здесь пешеходный переход, так как существующий расположен далеко от входа на спортивный объект.

«Проблема действительно есть. Ее признают и сотрудники ГИБДД, и мы о ней знаем. Поскольку главный в городе все-таки пешеход, я уже дал поручение провести проектирование участка и в 2020-м году мы этот перекресток сделаем комфортным для хабаровчан. Возможно, при этом придется пожертвовать небольшим участком зеленой зоны, но безопасность людей того стоит. Также мы установим светофорный объект и леерные ограждения, как того требуют нормативы», - сказал мэр.

Одним из многочисленных вопросов, заданных в ходе рейда Сергею Кравчуку «дорожными десантниками» ОНФ, был о том, достаточно ли, по его мнению, Хабаровску выделяется средств в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги?».

«Скажу честно, без лукавства - нет. В прошлом году в рамках этого проекта мы отремонтировали 93 километра автотрасс, еще 43 сделаем в текущем – это немало. Программа действует, и без ее средств муниципалитету попросту не осилить такой объем работ. Но, согласно её положениям, мы можем заменить только асфальтобетонное покрытие. А бордюры, а ливневки, а освещение? Было бы замечательно, если бы весь этот комплекс работ был включен в программу БКД, ведь дорогу хочется отремонтировать так: зашел, сделал все от основания до фонарей, поставил светофоры, установил камеры, дорожные знаки и забыл о ней на несколько лет. Надеемся, наши пожелания будут учтены при разработке программы на следующий год», - поделился мэр.

Воспользовавшись специальным прибором - ретрорефлектометром - общественные дорожные инспекторы проверили и состояние разметки на пешеходных переходах. По его показателям, «зебра» трехмесячной давности нанесения (это средний срок службы краски) на перекрестке Амурского бульвара и Калинина уже просит обновления.

«Показатели по дневному световозвращению занижены в 10 раз, а вот по ночному светоотражению – в норме», - пояснил один из «десантников» ОНФ.

Он посоветовал при нанесении разметки активнее использовать специальный пластик, а не краски.

«Пластик мы используем, но преимущественно на особо оживленных пешеходных переходах, расположенных в местах повышенной опасности, вблизи школ и детских садов», - ответил мэр.

По итогам рейдов, как сообщил руководитель исполкома регионального отделения ОНФ в Хабаровском крае Юрий Рошка, «дорожные инспекторы» направят в правительство РФ предложения о том, как добиться максимально эффективной реализации нацпроекта. Контролировать устранение нарушений, выявленных заезжими активистами «Карты убитых дорог», будут их соратники на местах.



