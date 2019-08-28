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По оценке ОНФ дороги в Хабаровске лучше, чем во Владивостоке
В краевом центре высадился десант «Дорожной инспекции Общероссийского народного фронта/Карта убитых дорог». Масштабная акция стартовала в апреле текущего года и продлится до сентября. Участники дорожного проекта ОНФ проведут рейды в 42-х регионах, обследуют более 500 трасс, проедут на автомобилях более 60 тысяч километров. Они проверят качество гарантийных дорог и участков, отмеченных на «Карте убитых дорог», очаги аварийности, освещенность переходов и годность дорожной разметки, состояние тротуаров и велодорожек. Улично-дорожную сеть в городах оценят на доступность для маломобильных граждан, пожилых людей, мам с колясками и велосипедистов. Также активисты ОНФ протестируют городскую мобильность – скорость перемещения на общественном транспорте, автомобиле и электросамокате в часы пик. С 26 августа по 13 сентября представители «Дорожной инспекции ОНФ» проведут рейды в Уральском, Сибирском и Дальневосточном федеральных округах. В этом им помогут представители местных властей и ГИБДД.
Сегодня «дорожный десант» вместе с мэром краевого центра Сергеем Кравчуком, специалистами городского управления дорог и внешнего благоустройства, инспекторами ГИБДД с раннего утра колесит по хабаровским магистралям, трассам и проселкам.
Он рассказал, что проект «Карта убитых дорог» создан для того, чтобы ремонтировать автотрассы с учетом мнения граждан.
Все их активисты обследовали с пристрастием. Три дороги из перечисленных вошли в федеральный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Выборгская уже в работе, Вершинная – в ближайшей перспективе. А улица Яровая, хоть и была отремонтирована, общественных инспекторов своим состоянием порадовать не смогла.
На Полевой активистов и градоначальника встретили местные жители, возмущенные состоянием своей дороги. На этой улице выделены участки под строительство домов для многодетных семей. Люди построили коттеджи, но решить вопрос с краевыми и городскими властями о строительстве дороги к их жилью пока не смогли. Сергей Кравчук пообещал разобраться в проблеме.
Также по обращениям горожан активисты обследовали участок в районе перекрестка улиц Советской и Калинина, близ нижних ворот стадиона имени Ленина. Горожане просят обустроить здесь пешеходный переход, так как существующий расположен далеко от входа на спортивный объект.
Одним из многочисленных вопросов, заданных в ходе рейда Сергею Кравчуку «дорожными десантниками» ОНФ, был о том, достаточно ли, по его мнению, Хабаровску выделяется средств в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги?».
Воспользовавшись специальным прибором - ретрорефлектометром - общественные дорожные инспекторы проверили и состояние разметки на пешеходных переходах. По его показателям, «зебра» трехмесячной давности нанесения (это средний срок службы краски) на перекрестке Амурского бульвара и Калинина уже просит обновления.
Он посоветовал при нанесении разметки активнее использовать специальный пластик, а не краски.
По итогам рейдов, как сообщил руководитель исполкома регионального отделения ОНФ в Хабаровском крае Юрий Рошка, «дорожные инспекторы» направят в правительство РФ предложения о том, как добиться максимально эффективной реализации нацпроекта. Контролировать устранение нарушений, выявленных заезжими активистами «Карты убитых дорог», будут их соратники на местах.
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