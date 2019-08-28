Надписи у пешеходных переходов появились возле учебных заведений Хабаровска

Специальные обозначения на асфальт «Сними наушники!», «Возьми ребенка за руку» с помощью трафарета нанесли участники всероссийских акций «Отцовский патруль» и «Безопасное детство». Они направлены на обеспечение безопасности детей на дороге и проходят в преддверии Дня знаний.

«Ребенок надел наушники, смотрит под ноги или в телефон, не видя автомобилей: какая тут безопасность? Сейчас и многие взрослые так ходят - ничего не замечая вокруг себя. Поэтому мы и наносим надписи на тротуар. Чтобы человек заметил, что впереди - дорога, перекресток, опасность», - рассказал член городского Совета отцов, один из организаторов акции Константин Юров.

По словам руководителя отдела пропаганды краевой ГИБДД Александра Баранова, трагические случаи на дороге с участием детей - не редкость.

«С начала этого года произошло 90 ДТП с участием несовершеннолетних. Двое детей погибли, еще 94 получили травмы. Поэтому в преддверии 1 сентября совместно с общественными организациями мы хотим напомнить горожанам правила, которые необходимо неукоснительно соблюдать»,- сказал Александр Баранов.

Волонтеры нанесли предупреждающие обозначения у перекрестков возле школы №70, а также на улицах Промышленной и Карла Маркса, где также расположены образовательные учреждения. Специальные указатели на тротуарах появятся и в Краснофлотском районе - на улицах Тихоокеанской и Даниловского, возле высших и среднеспециальных учебных заведений.