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Надписи у пешеходных переходов появились возле учебных заведений Хабаровска
Специальные обозначения на асфальт «Сними наушники!», «Возьми ребенка за руку» с помощью трафарета нанесли участники всероссийских акций «Отцовский патруль» и «Безопасное детство». Они направлены на обеспечение безопасности детей на дороге и проходят в преддверии Дня знаний.
По словам руководителя отдела пропаганды краевой ГИБДД Александра Баранова, трагические случаи на дороге с участием детей - не редкость.
Волонтеры нанесли предупреждающие обозначения у перекрестков возле школы №70, а также на улицах Промышленной и Карла Маркса, где также расположены образовательные учреждения. Специальные указатели на тротуарах появятся и в Краснофлотском районе - на улицах Тихоокеанской и Даниловского, возле высших и среднеспециальных учебных заведений.
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