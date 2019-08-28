В Хабаровском крае идет подготовка к 74-й годовщине окончания Второй мировой войны

Жители Хабаровского края отметят 74-ю годовщину окончания Второй мировой войны. Основные мероприятия пройдут во всех муниципальных районах 2 сентября. Запланированы возложение венков к памятникам и обелискам, патриотические акции, праздничные концерты, открытые уроки и встречи с ветеранами. В преддверии праздника состоится раздача муаровых лент.

В краевой столице 2 сентября в 11.00 состоится церемония возложения венка и цветов к Вечному огню на площади Славы. В 15.00 в концертном зале краевой филармонии начнется торжественное собрание, посвященное 74-й годовщине окончания Второй мировой войны. На площади «Город воинской Славы» пройдет митинг учащихся образовательных организаций. Позже здесь состоится акция «Победный вальс». В музее им. Гродекова в этот день будет работать выставка плакатов ленинградских художников из собрания московского Музея Победы «Боевой карандаш».

Как сообщает пресс-служба правительства края, региональные отделения «Бессмертного полка России» и Российского союза боевых искусств решили в этом году провести памятное мероприятие, которое в дальнейшем может стать доброй традицией. 2 сентября у памятника маршалу Василевскому в Хабаровске состоится акция «Кораблик Победы». В ней может принять участие любой желающий.

В 15.00 на территории стадиона им. Ленина состоится забег участников спортивных организаций, в котором примут участие около 300 человек. Спортсмены финишируют у памятника маршалу Василевскому, где пройдет торжественный митинг и встреча с ветеранами. После чего, в 16.00. участники акции пустят по Амуру бумажные кораблики с именами ветеранов Великой Отечественной войны.

- Этим мероприятием мы еще раз хотим напомнить о подвиге советских солдат, которые в 1945 году меньше чем за месяц разгромили квантунскую армию. Впервые подобная акция была проведена в Петропавловске-Камчатском. Мы решили ее поддержать. В этом году 2 сентября «Кораблики победы» также пустят в Благовещенске, Магадане, Биробиджане, Владивостоке, Южно-Сахалинске, Якутске. Всех, кто желает принять участие в Хабаровске, мы ждем в 16.00 у памятника Василевскому, - сказал член регионального отделения «Бессмертный полк России» Андрей Белоглазов.

Он также сообщил, что в случае осложнения паводковой ситуации, мероприятие будет отложено.

В муниципальных районах в этот день пройдут социальные и патриотические акции. Администрация Ванинского района организует Вахту Памяти, посвященную воинам-дальневосточникам, погибшим в ходе Второй мировой войны. Также пройдет акция «Свеча памяти» в бухте Мучке. В Николаевском, Амурском и им. Полины Осипенко районах пройдут торжественные митинги.

В Комсомольске-на-Амуре на Амурском судостроительном заводе состоится возложение цветов к Вечному огню на мемориальном комплексе, посвященном амурским корабелам, погибшим в годы Великой Отечественной войны и торжественный прием ветеранов войны и труда.

По данным министерства социальной защиты населения края на 1 августа, в регионе проживает 3609 ветеранов из них 470 участников Великой Отечественной войны, в том числе 198 - принимали участие в сражениях с милитаристской Японией.