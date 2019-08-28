Подключение стадиона к инженерным сетям в поселке имени Горького ускорят

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук проинспектировал ход строительства спортивного объекта. Минувший циклон спутал карты подрядчикам: вода заполнила траншеи, проложенные для монтажа коммуникаций, для ее откачки рабочим пришлось применять насосы и мотопомпы. Сейчас, чтобы наверстать упущенное время, строители работают весь световой день. Уже сделан фундамент для административно-бытового комплекса, готовится и основание под поле стадиона на улице Воровского. Подключить объект к теплу энергетики планируют в октябре.

«В это время в Хабаровске будет дан старт отопительному сезону. Рабочие бригады будут задействованы на других проблемных участках, поэтому необходимо пересмотреть график и начать уже сейчас подводить сети к объекту», - поручил подрядчикам Сергей Кравчук.

На стадионе для спортивных игр предусмотрены поле для бейсбола, мини-хоккея, футбола, установка нескольких современных опор освещения, на каждой из которых будет по 40 мощных светильников.

«В поселке имени Горького работает ряд спортивных объектов: стадион «Заря», открытые спортплощадки возле жилых домов и учреждений образования. С открытием еще одного стадиона 70% жителей поселка получат возможность заниматься физкультурой и спортом в комфортных условиях. Все предпосылки для этого есть», - отметил городской глава.

Стоимость строительства объекта 90 миллионов рублей. Из них 37 миллионов выделил муниципальный бюджет, 17 - деньги краевой казны, остальное - средства федерального центра. Сдать стадион строители обещают до декабря текущего года.