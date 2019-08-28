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Подключение стадиона к инженерным сетям в поселке имени Горького ускорят
Мэр Хабаровска Сергей Кравчук проинспектировал ход строительства спортивного объекта. Минувший циклон спутал карты подрядчикам: вода заполнила траншеи, проложенные для монтажа коммуникаций, для ее откачки рабочим пришлось применять насосы и мотопомпы. Сейчас, чтобы наверстать упущенное время, строители работают весь световой день. Уже сделан фундамент для административно-бытового комплекса, готовится и основание под поле стадиона на улице Воровского. Подключить объект к теплу энергетики планируют в октябре.
На стадионе для спортивных игр предусмотрены поле для бейсбола, мини-хоккея, футбола, установка нескольких современных опор освещения, на каждой из которых будет по 40 мощных светильников.
Стоимость строительства объекта 90 миллионов рублей. Из них 37 миллионов выделил муниципальный бюджет, 17 - деньги краевой казны, остальное - средства федерального центра. Сдать стадион строители обещают до декабря текущего года.
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