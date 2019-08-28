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15 млн рублей для защиты от паводка выделят Комсомольску-на-Амуре
Сергей Фургал провел оперативное совещание по ситуации в Комсомольске-на-Амуре. В городе экстренно готовятся к встрече очередной волны паводка, который будет мощнее, чем ожидалось ранее. Как сообщил губернатор, в ближайшее время администрации муниципалитета выделят 15 млн рублей на проведение неотложных мероприятий по предупреждению ЧС. Также к уже двум доставленным в город перебросят еще 3 насоса для откачки воды, которые установят в местах, где возможны подтопления.
Из Комсомольска-на-Амуре по видеосвязи о текущей обстановке губернатору доложил заместитель председателя правительства края Анатолий Литвинчук, который вместе с МЧС и мэрией на месте руководит работами. Он сообщил, что, по последним данным гидрологов, уровень воды может подняться до 820 см. С учетом нового прогноза сейчас идет отсыпка всех дамб до уровня 9 метров. Работы необходимо провести за пять дней, так как очередная волна паводка подойдет к 4-9 сентября. Предстоит отсыпать 48 тысяч кубометров грунта. К настоящему моменту уже уложено 63 тысячи кубометров. На строительстве задействовано 60 самосвалов, но необходимо еще 18. Из 30 км дамб нужно укрепить 6,5 км.
Как сообщает пресс-служба правительства региона, сегодня уровень воды у Комсомольска-на-Амуре достиг 686 см, прибавив 13 см. В ближайшие двое суток прогнозируется рост воды еще на 30-40 см.
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