15 млн рублей для защиты от паводка выделят Комсомольску-на-Амуре

Сергей Фургал провел оперативное совещание по ситуации в Комсомольске-на-Амуре. В городе экстренно готовятся к встрече очередной волны паводка, который будет мощнее, чем ожидалось ранее. Как сообщил губернатор, в ближайшее время администрации муниципалитета выделят 15 млн рублей на проведение неотложных мероприятий по предупреждению ЧС. Также к уже двум доставленным в город перебросят еще 3 насоса для откачки воды, которые установят в местах, где возможны подтопления.

- Распоряжение о выделении средств я подписал, поэтому завтра деньги поступят в город. Если возникнет проблема с техникой, сразу обращайтесь. Предыдущие насосы, выделенные на прошлой неделе, к вам поступили, - обратился к администрации города Сергей Фургал.

Из Комсомольска-на-Амуре по видеосвязи о текущей обстановке губернатору доложил заместитель председателя правительства края Анатолий Литвинчук, который вместе с МЧС и мэрией на месте руководит работами. Он сообщил, что, по последним данным гидрологов, уровень воды может подняться до 820 см. С учетом нового прогноза сейчас идет отсыпка всех дамб до уровня 9 метров. Работы необходимо провести за пять дней, так как очередная волна паводка подойдет к 4-9 сентября. Предстоит отсыпать 48 тысяч кубометров грунта. К настоящему моменту уже уложено 63 тысячи кубометров. На строительстве задействовано 60 самосвалов, но необходимо еще 18. Из 30 км дамб нужно укрепить 6,5 км.

- В городе открыто 2 ПВР, в которые пока переселен 21 человек. Но вскоре людей, пожелавших отселиться из подтопленных мест, может быть больше. Поэтому городские власти готовы организовать дополнительные ПВР. Ситуацию полностью держим на контроле, - подчеркнул зампред.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, сегодня уровень воды у Комсомольска-на-Амуре достиг 686 см, прибавив 13 см. В ближайшие двое суток прогнозируется рост воды еще на 30-40 см.