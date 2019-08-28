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Дамбы в Комсомольске-на-Амуре поднимут до 9 метров
С 4 по 9 сентября уровень Амура в городской черте может вырасти до 820 см. Предыдущий прогноз ориентировал власти на 750 см. Как сообщает пресс-служба правительства региона, именно до такой высоты были отсыпаны все узкие места на дамбах.
Как сообщает администрация Комсомольска-на-Амуре, к работам по наращиванию дамб сейчас привлечено 60 самосвалов. С их помощью отсыпают как гидротехнические сооружения, так и низкие места улиц в самом городе. Скапливающуюся воду откачивают мощными насосами, которые из Хабаровска оперативно перекинули краевые власти. На месте работают силы городской администрации, а также группировка спасателей МЧС и около ста волонтеров. На экстренные случаи подготовлен ПВР на 100 человек. В микрорайоне Менделеева расположено 25 многоквартирных домов и частный сектор, есть школа и детский сад.
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