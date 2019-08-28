Дамбы в Комсомольске-на-Амуре поднимут до 9 метров

С 4 по 9 сентября уровень Амура в городской черте может вырасти до 820 см. Предыдущий прогноз ориентировал власти на 750 см. Как сообщает пресс-служба правительства региона, именно до такой высоты были отсыпаны все узкие места на дамбах.

- Сроки подхода новой волны паводка сдвинулись ещё на неделю. За пять дней предстоит поднять уровень дамб до 8,8-9 метров, а кроме того их нужно расширить. В поселке Хорпинском вода уже зашла в частный сектор, который ранее подтапливало. Теперь главная задача – максимально уберечь дома в прибрежной полосе микрорайона Менделеева, также территорию авиазавода. Поэтому все силы брошены на эти объекты. Там мы ставим и водоналивные дамбы, и отсыпаем грунтовые, - сообщил заместитель председателя правительства края по вопросам ТЭК и ЖКХ Анатолий Литвинчук.

Как сообщает администрация Комсомольска-на-Амуре, к работам по наращиванию дамб сейчас привлечено 60 самосвалов. С их помощью отсыпают как гидротехнические сооружения, так и низкие места улиц в самом городе. Скапливающуюся воду откачивают мощными насосами, которые из Хабаровска оперативно перекинули краевые власти. На месте работают силы городской администрации, а также группировка спасателей МЧС и около ста волонтеров. На экстренные случаи подготовлен ПВР на 100 человек. В микрорайоне Менделеева расположено 25 многоквартирных домов и частный сектор, есть школа и детский сад.



