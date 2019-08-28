Первый зампред краевого правительства занялся наведением порядка на дорогах



Владимир Хлапов, меньше месяца назад вступивший в должность первого заместителя председателя правительства Хабаровского края - руководителя аппарата (ранее был зампредом по вопросам безопасности и взаимодействия с федеральными органами госвласти), лично изъял прибор фиксации скорости, который, как считают в правительстве, был установлен в пригороде Хабаровска между поворотом на Некрасовку и с. Дружба в нарушение действующих правил.



- Переносные комплексы видеофиксации «КРИС» находятся под охраной частной компании, которая выиграла тендер на их размещение на дорогах края. Контракт был разыгран в мае в соответствии с законодательством. Есть перечень точек, где эти комплексы должны стоять. За 400-500 метров должны стоять предупреждающие знаки. Наверное, стоять более удобно в жаркий день или в дождь ближе к городу, ближе к кустам, где можно спокойно отдохнуть. Наш зампред и придрался. Первый раз предупредил. А когда повторный момент - что ему оставалось делать - изымать камеру. Он вызвал сотрудников Хабуправтодора, звонил мне. Мы проверим правильность исполнения контракта. Мы должны будем указать на неисполнение контракта. С этой компанией будет расторгнут договор с помощью юристов, - прокомментировал поступок Владимира Хлапова министр транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края Валерий Немытов.

- Подъехала машина на скорости. Встала между моей машиной, которую я паркую рядом, и радаром. Вышел человек, показал удостоверение и представился первым заместителем губернатора края. Сказал, что радар незаконно установлен. Водитель вышел, открыл багажник, стал грузить радар. Замгубернатора в этот момент отталкивал меня, преграждал путь. Хотя я просил позвонить начальству, чтобы с ним разбирались. Я пытался преградить путь их автомобилю, но меня вытолкали на проезжую часть. Там машины на скорости носятся. Конечно, я в итоге ушел оттуда, меня чуть не сбили, - рассказывает Сергей М. (фамилию не указываем по его просьбе).

Штрихи к портрету законопослушного чиновника добавил и другой участник произошедшего – оператор радара Сергей М.Мужчина, увы, искреннего порыва руководителя аппарата губернатора и правительства Хабаровского края не понял. Он обратился с заявлением в отдел МВД России по Хабаровскому району. Сотрудники полиции выезжали на место происшествия и уже отобрали объяснения с заявителя.



Мария Левина