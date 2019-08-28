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Первый зампред краевого правительства занялся наведением порядка на дорогах
Владимир Хлапов, меньше месяца назад вступивший в должность первого заместителя председателя правительства Хабаровского края - руководителя аппарата (ранее был зампредом по вопросам безопасности и взаимодействия с федеральными органами госвласти), лично изъял прибор фиксации скорости, который, как считают в правительстве, был установлен в пригороде Хабаровска между поворотом на Некрасовку и с. Дружба в нарушение действующих правил.
Штрихи к портрету законопослушного чиновника добавил и другой участник произошедшего – оператор радара Сергей М.
Мужчина, увы, искреннего порыва руководителя аппарата губернатора и правительства Хабаровского края не понял. Он обратился с заявлением в отдел МВД России по Хабаровскому району. Сотрудники полиции выезжали на место происшествия и уже отобрали объяснения с заявителя.
Мария Левина
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