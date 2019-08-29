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Жителям Амура разрешили рыбалку
Две встречи в Москве и Хабаровске решили «рыбную» проблему для жителей региона. Приняты важнейшие для края решения, направленные на сохранение популяции лосося и обеспечения всем людям доступа к главному ресурсу – к рыбе.
Подняла вопрос о сокращении в Амуре количества кеты и горбуши наша землячка, общественный деятель Виктория Цыганова. На встрече в федеральном агентстве по Рыболовству в Москве она встретилась с заместителем руководителя ведомства Петром Савчуком.
Предложения, о которых она рассказала в федеральном ведомстве, были приняты и уже на следующий день вынесены на обсуждение на заседании комиссии по вылову анадромных видов рыб в Хабаровске. Главный вопрос: честное распределение объема вылова по всем районам Амура.
Результат обсуждений: перераспределение квот в пользу в пользу верхних районов.
Он подчеркнул, что такое перераспределение квот и открытие верхних районов – долгожданное для жителей края решение.
Второй момент: организация проходных дней, когда рыбу не ловят ничем, даже заездками. Периоды просчитываются во всей протяжённости реки: от лимана и до верховий. Еще одно условие – заездков, вызывавших так много споров, станет меньше. В лимане их количество сократят до 17 штук, сейчас установлено – около 70.
Еще один вопрос: контроль за обеспечением проходных дней. Рассчитывать на добрую волю и то, что все будут соблюдать правила не приходится. Контролировать остановку промысла на огромной территории сложно. Решение вопроса предложила Виктория Цыганова:
Инициатива нашла поддержку губернатора Сергея Фургала. Теперь важно определить правовой статус таких народных дружинников. Рыбоохрана составляет на браконьеров протокол, а у обычных граждан таких полномочий нет.
Ольга Шанцева
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