Жителям Амура разрешили рыбалку



Две встречи в Москве и Хабаровске решили «рыбную» проблему для жителей региона. Приняты важнейшие для края решения, направленные на сохранение популяции лосося и обеспечения всем людям доступа к главному ресурсу – к рыбе.

Подняла вопрос о сокращении в Амуре количества кеты и горбуши наша землячка, общественный деятель Виктория Цыганова. На встрече в федеральном агентстве по Рыболовству в Москве она встретилась с заместителем руководителя ведомства Петром Савчуком.



- Накануне этой поездки я обратилась к губернатору Хабаровского края и проговорила те варианты решения, которые мне предложили люди: простые рыбаки, директора совхозов, депутаты краевой Думы. Фургал с предложениями согласился, поэтому в Росрыболовстве я могла говорить о том, что прошу перераспределения квот и снятия запрета с верхних районов Амура, от всего края, от всех его жителей, - говорит Виктория Цыганова.

- Более справедливое разделение нам, конечно же, нужно. И наша задача с вами - правильно отрегулировать механизмы вылова так, чтобы никто у нас не посчитал себя ущемленным, по отношению к другим. Это, такое, я бы сказал, справедливое квотирование или справедливое распределение того ресурса, который у нас имеется в наличии между всеми жителями, проживающими по Амуру. Это тот идеал, к которому мы должны стремиться, - заявил губернатор Хабаровского края Сергей Фургал.

- Раньше было 60% на 40% в пользу Николаевского и Ульчского районов, то сегодня удалось добиться соотношения 50% на 50%, что тоже большое достижение. При всем этом резервы распределены на верхние районы по течению реки: Комсомольский, Амурский, Нанайский, Хабаровский районы. Промысел будет открыт, люди будут работать. Рабочие места будут предоставлены, те цеха и конторы, что существуют, пусть они и сезонные, будут работать, - рассказал председатель комитета по вопросам промышленности, предпринимательства и инфраструктуры Законодательной Думы Хабаровского края Валерий Постельник.

- Наука дала обоснование по открытию верхних районов, но очень важно, чтобы на местах, в устьевых реках, там, где рыба идет на нерест, все-таки сохранялся запрет. Сейчас определены сроки путины и введены ограничения по орудиям лова. Есть вопросы по проходным дням: не менее двух в неделю, а на некоторых участках и более жёсткие меры. Все это сделано для того, чтобы сохранность биоресурса была обеспечена, - отметил заместитель главы Росрыболовства Петр Савчук.

- Очень важно говорить людям о том, что лососевой рыбы становится меньше. Нам нужно всем краем обеспечивать ее сохранность. Давайте на время путины организовывать волонтерские или общественные дружины? Которые помогут осуществить контроль и охрану. Ведь люди понимают, что эта рыба должна сохраниться для наших внуков и детей.

Предложения, о которых она рассказала в федеральном ведомстве, были приняты и уже на следующий день вынесены на обсуждение на заседании комиссии по вылову анадромных видов рыб в Хабаровске. Главный вопрос: честное распределение объема вылова по всем районам Амура.Результат обсуждений: перераспределение квот в пользу в пользу верхних районов.Он подчеркнул, что такое перераспределение квот и открытие верхних районов – долгожданное для жителей края решение.Второй момент: организация проходных дней, когда рыбу не ловят ничем, даже заездками. Периоды просчитываются во всей протяжённости реки: от лимана и до верховий. Еще одно условие – заездков, вызывавших так много споров, станет меньше. В лимане их количество сократят до 17 штук, сейчас установлено – около 70.Еще один вопрос: контроль за обеспечением проходных дней. Рассчитывать на добрую волю и то, что все будут соблюдать правила не приходится. Контролировать остановку промысла на огромной территории сложно. Решение вопроса предложилаИнициатива нашла поддержку губернатора Сергея Фургала. Теперь важно определить правовой статус таких народных дружинников. Рыбоохрана составляет на браконьеров протокол, а у обычных граждан таких полномочий нет.



Ольга Шанцева







