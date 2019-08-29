Три тайфуна, два циклона и батюшка- Амур



Пошел ли нам на пользу опыт 2013-го? Лето в этом году нас не балует. Погода, будто вдруг проснулась, всполошилась и кинулась выполнять план осадков: весь не высыпавшийся за зиму снег падает водой на наши головы. Чуть больше месяца регион сражается с водной стихией. С неба льет, от берега подпирает…

Готовы ли мы к экстремальным (или привычным для дальневосточников?) погодам? Месяц слежу за развитием событий в городе.

23 июля. На горизонте – тайфун Данас. В городе объявлен режим повышенной готовности. Гидрометцентр предупредил: грядут ливни и сильный ветер.

Приводится в режим полной готовности весь резерв технических средств. Создаются мобильные бригады для уборки поваленных деревьев.

25 июля. Разверзлись хляби небесные. Под настоящим тропическим ливнем с самого утра 13 бригад сферы благоустройства орудуют лопатами и метлами. Сотрудники МУП «Южное», «Восток», «Север» и «Дорожник» вручную пробивают засоры, убирают кубометры наносного песка и листьев.

Ливневки не справляются с дождевыми потоками, вскипают, образуя моря и буруны. С таким количеством воды не справляются коллекторы. Около 30 единиц техники – тракторы, самосвалы, фронтальные погрузчики, машины борются со стихией.

В городской диспетчерской службе телефон раскален: заливает низины и те участки, где о ливневой канализации только слышали.

По словам директора МУП «Южного» Александра Жадика, самые проблемные участки – Амурский и Уссурийский бульвары, а также прочие низины Хабаровска, куда вода стекается с возвышенностей. «Моря разливанные» также образуются в тех местах, где ливневая канализация попросту отсутствует.

Мобильные бригады спешат на призыв о помощи.



27 июля. Хабаровск готовится к паводку – из Верхнебуреинского района и Амурской области ждут две большие волны. Прогнозы на уровень Амура в черте города от оптимистичных до неблагоприятных. На заседании городской комиссии по чрезвычайным ситуациям рассматривают худший вариант.

На основе данных, полученных во время паводка в 2013 году, при отметке 5 метров частично подтапливаются огороды, дачные участки на островах Дачном и Кабельном. В зону затопления попадает более 40 домов, расположенных на улицах Штормовой, Правобережной, Богачева, Вилюйской. Кроме того, возможны подтопления водозабора в районе Красной речки, подъездной дороги к ТЭЦ-3, а также автомобильной трассы в районе улиц Кемеровской и Приемной. Если уровень Амура возле Хабаровска преодолеет отметку 6 метров, в воде окажутся 180 домов в районе улиц Богачева, Приемной, Прибрежной, Минусинской, Олюторской, Гомельской, переулка Керченского. Подтопленными будут более 4 тысяч дачных участков, расположенных на островах Дачном и Кабельном. Паводок коснется распределительной подстанции РЭБ флота.



«Обстановка пока не критическая, но необходимо проинформировать о складывающейся ситуации людей, проживающих в районах возможного подтопления и готовиться к своевременной выдаче оборудования из городского резерва и временной эвакуации» - считает председатель городской КЧС Сергей Чернышов.

В управлении ГОиЧС проверяют исправность насосов, перекачивающих устройств, помп, тепловых пушек, находящихся в резерве.



29 июля. В крае объявлен режим ЧС. Специалисты МЧС России по Хабаровскому краю объезжают острова, развешивают информационные объявления на остановках теплоходов, проводят разъяснительную работу с дачниками: не стоит испытывать судьбу, лучше принять меры по сохранению урожая и имущества и покинуть опасные районы.

30 июля. Развернут первый пункт временного размещения пострадавших от паводка – в школе «Первый шаги». Он может разместить до 50 человек.

На складах городского управления ГО и ЧС подсчитывают материальные запасы.

153 насоса различной модификации, 54 генератора, 878 единиц теплового оборудования, 160 кроватей, 50 комплектов детской одежды, 570 матрасов, без малого 9 сотен подушек, тысяча одеял и свыше шестисот комплектов постельного белья… А еще - компрессорные установки, портативные электростанции, автономные сварочные аппараты, различные агрегаты для приготовления пищи, средства индивидуальной защиты.



«Идет подъем уровня реки. Лучше быть готовыми к возможным проблемам заранее», - считает глава городской администрации Сергей Кравчук.

«Выстояли тогда, а, значит, и сейчас справимся. Уровень Амура небольшой –еще метр-полтора – не страшно. А если перемахнет за 6 метров – тоже не беда: технику и машины на самый высокий участок откатим, урожай соберем, запас воды чистой есть, а сами на второй этаж дома переберемся», – уверен Сергей Буланов.

На всякий случай часть оборудования перевезена ближе к наиболее опасным местам. «Водоканал» принимает превентивные меры для бесперебойного обеспечения хабаровчан чистой питьевой водой. Готовятся к работе в условиях ЧС тепловые и электрические сети.А дачники продолжают придерживаться привычного расписания: уровень Амура пока -340 см. К прогнозам гидрологов относятся скептически. Большинство не верит, что уровень воды превысит 6-ти метровую отметку, вспоминают наводнение 6-летней давности:



31 июля. Островом в море становится дом №113 по улице Павла Морозова. Причина - забитый ливневый коллектор, который проходит под дорогой. Если сейчас воду не убрать, она зайдет в подвалы стоящих поблизости высоток, а там - дорогостоящее оборудование. Насосы, что были в распоряжении управляющей компании, не справились с нагрузкой. Из резервного муниципального фонда выделена мощная установка.

2 августа.Режим ЧС объявлен в краевой столице. Уровень Амура – 391 см.

В школе «Первые шаги» готовы к встрече людей из затопленных территорий города. На базе пункта есть душевые комнаты, туалеты, столовая, набран штат сотрудников. Здесь будет переживать паводок Валентина Адильбаева.



- Мы еще хозяйство не восстановили с 2013 года, а тут новая напасть. Если прогнозы сбудутся, то затопит погреб и часть первого этажа. Нам некуда переезжать в город, а здесь мы не сможем переждать стихию. Сейчас пока подготовим все, что можно спасти, и будем эвакуироваться, - говорит она.

«Приступим к тампонированию коллекторов при уровне Амура у Хабаровска в 550-570 сантиметров. Работы будут вестись от переулка Фабричного до улицы Богачева: на этом отрезке у нас расположены 10 коллекторов»,- рассказывает и.о. начальника городского управления дорог и внешнего благоустройства Виталий Колтанюк.

По прогнозам синоптиков, гребень паводка может достигнуть 630 сантиметров.В этом случае в воде окажутся дома, расположенные в районе улиц Богачева, Приемной, Прибрежной, Минусинской…В восемь вечера закрывается затон ЗАО "Хабаровска РЭБ флота". Комиссией по чрезвычайным ситуациям принято решение перегородить его насыпью. Все суда покинули затон и передислоцировались к поселку Уссурийскому.Дамба, что протянулась от базы отдыха «Дельфин» до улицы Запарина, должна выдержать паводок и защитить город. Но затон пока открыт для большой воды. До прохождения гребня необходимо отсыпать в воду 150-200 тысяч кубометров сланца. Его везут из карьера в селе Ильинка. Вместе с круглосуточно курсирующими грузовиками и работающими бульдозерами, в затоне земснаряд намывает песок.Гребень паводка ждут уже в середине недели. Он может быть и выше крайней прогнозируемой отметки: у соседей, в Китае – наводнение. Тогда вода из реки начнет подпирать ливневые коллекторы.Определены места установки мощных насосных станций производительностью 900 кубометров в час. В случае затопления улиц Ладожской, Шевчука, Богачева, Флегонтова и других они начнут активную откачку воды.



6 августа. Два мощных бульдозера «утюжат» землю на берегу речушки Богачева, протекающей близ одноименной улицы. Ззавезены водоотводные трубы и трехсотмиллиметровые рукава длиной в полсотни метров. Мощная дизельная насосная станция, способная перекачивать по 350 литров воды в минуту (720 кубометров в час), ждет нажатия кнопки «пуск». Вместе с площадкой к вечеру в районе выхода труб ливневого коллектора в речку будет насыпана дамба протяженностью в 35-40 и высотой в 7-8 метров. 20 «Камазов» МУП «Южное» стоят под загрузкой в Ильинском карьере.

«Благодаря этой дамбе мы образуем чашу, в которую будут стекаться паводковые воды из Амура. Воду из «чаши» насосная станция будет откачивать и перебрасывать через дамбу - обратно в Амур», - объясняет положение дел Виталий Колтанюк.

Если этого не сделать, затопление торговых центров «Баярд» и «Выбор», а также близлежащих к ним зданий на улице Пионерской не избежать.

7 августа. Уровень Амура 4,7 метра. Затон перекрыт. Для этого потребовалось 19 200 кубометров песка (таким объемом можно загрузить примерно 16 барж, около 10 тысяч кубометров сланца. Люди работали круглосуточно, в 2 смены. Смыкание берегов дамбы позволило снизить уровень воды в затоне на 30-40 сантиметров по отношению к Амуру. При повышении уровня воды под удар стихии не попадут дома, расположенные на улицах Шевчука, Юнгов, Ремесленной, Ладожской. Это огромный жилмассив, в котором проживают около 15 тысяч человек.

А вот в районе улицы Богачева к двум домам из пяти вода подошла вплотную. Администрация города помогает жителям вывезти мебель.

Подтоплены левый берег и участки на Красной речке. «Слабое место» здесь - станция 2-го подъема «Водоканала», которая обеззараживает забираемую из Амурской протоки воду ультрафиолетом и подает ее потребителям. Для нее опасный уровень – 7 метров. В этом случае вода может попасть на территорию объекта. Уже подготовлены дренирующие насосы и пять тысяч мешков с песком.

А вот ливневая канализация станции, принимающая стоки с поселка, захлебнется раньше – при 6,3, когда вода из реки начнет заливаться в ливневые коллекторы.



«На этот случай у нас есть 2 КАМАЗа грунта и бульдозер: мы сможем оперативно затампонировать ливневку и исключить затопление технических сооружений», - рассказывает начальник участка МУП «Водоканал» Юрий Волобуев.

От работы этих гидротехнических сооружений зависит бесперебойная подача холодной воды в дома микрорайона.За сутки Амур прибавил на 18 сантиметров. Подтоплены приусадебные участки на улицах Богачева и Вилюйской. В воде - часть дороги в районе улицы Штормовой. На островах под воду ушли 696 дач.Рейсы речных трамвайчиков прекращены до возвращения благоприятного уровня воды в реке.. Проблем специалистам добавляют дожди очередного мощного тайфуна: ливневые стоки по дренажной системе поступают в район затона.Уровень реки – 549 см. В выходные рабочие муниципального предприятия «Южное» завозят на дамбу еще 60 КамАЗов сланца, подняли ее до отметки в 7,5 метров. Со стороны реки гидротехническое сооружение от размыва прикрывает баржа.Четыре мощных насоса, выделенных муниципалитетом из резервного фонда, перекачивают воду из затона в Амур: по 720 кубометров в час, в круглосуточном режиме.Задвижки ливневых коллекторов в Индустриальном районе перекрыты. Это вынужденная мера. В районе арены «Ерофей» городские службы благоустройства поставили мощную насосную установку для откачки ливневых стоков. В районе зрелищно-спортивного комплекса «Дальспецстрой» возводил, но так и не ввел в эксплуатацию очистные сооружения. Здесь пролегают три больших коллектора, которые собирают дождевую воду практически со всего Индустриального района. Уровень Амура выше пролегания инженерных коммуникаций, вода из реки по трубам прорывается в город. Дождевые стоки будет откачивать электрический насос, мощностью 800 кубометров воды в час.Подтоплены 9 приусадебных участков на улицах Вилюйской, Богачёва, Керченской, в Кемеровском проезде. Ушли под воду более 1300 дачных участков на Большом Уссурийском, Дачном и Кабельном островах.Ждем очередной тайфун с ливнями. Установки по откачке воды работают круглосуточно. Вода сантиметр за сантиметром подбирается к огородам и садовым участкам на улице Приемная, что на Красной речке. Сотрудники комитета по управлению Индустриальным районом еще раз обходят дома, предупреждают жителей: еще есть время спасти урожай.Специалисты контролируют уровень воды в Красной речке – во время паводка 2013 года она вышла из берегов и затопила дома в районе завода «Амуркабель». Начинается возведение гидротехнических сооружений в районе стадиона им. Ленина. Это будет насыпная дамба. В ее основание строительные бригады муниципального предприятие «Южное» уже уложили около пяти тысяч кубометров сланца.



15 августа. В городе продолжается кампания по вакцинации людей из «группы риска». Это спасатели, сотрудники предприятий ЖКХ, которые обслуживают дома, находящиеся в зонах подтопления, рабочие муниципальных предприятий, занятые на дамбах, ведущие откачку воды из ливневых коллекторов. Обязательной вакцинации подлежат работники пищеблоков по всему городу. Прививки от гепатита А уже получили 1160 человек, от брюшного тифа – 305. 924 человека получили профилактическое средство от дизентерии.

Медицинские работники выезжают на места, чтоб сделать прививки людям прямо на работе. Прием населения ведется и в поликлиниках по месту жительства.

Впервые за 21 год выставка «Городские цветы» не состоится на открытом воздухе – еще один циклон обещают синоптики.

16 августа. Кубометры воды проливаются на город с неба. Но мэр города считает, что ситуация не критична.

«Сейчас, когда в Хабаровске выпало 55 миллиметров осадков, службы благоустройства вынуждены мощными насосами перекачивать воду из коллектора в Амур. В районе «Ерофея» уже в ближайшее время будет установлена еще одна передвижная насосная станция – гораздо мощнее имеющейся. Мы с этой проблемой справимся»,- заявляет Сергей Кравчук.

По словам градоначальника, пока справляется со своей задачей и ливневый коллектор на улице Богачева.Все службы благоустройства и ресурсоснабжающие компании переведены на усиленный режим работы.Превратилась в озеро улица Флегонтова. Уровень воды здесь 70 сантиметров! Водители теряют номера машин и бамперы. Автомобили получают гидроудары. На дороге появляются сАперы.Движение перекрыто. Качают, качают воду насосы. Как только начался дождь, в микрорайоне подключили еще три мотопомпы. А к вечеру выставлен на позиции и насос мощностью в 2300 кубометров воды в час.В поселке им. Горького вышла из берегов Черная речка. В воде оказались 6 жилых домов и Дом ветеранов, расположенные по улицам Покуса, Гагарина.Принято решение направить в поселок спецтехнику, которая выроет траншею в районе дороги ведущей к птицеплемзаву. Жильцы дома 1 Е по улице Гагарина сидят без света – залито распределительное устройство.Для рабочих бригад, которые обслуживают установки, один из предпринимателей Хабаровска организовал горячее питание.

17 августа. Не смотря ни что. 300 представителей городских дачных обществ встречают гостей под крышами учреждений культуры, удивляют ботаническими чудесами.

18 августа. Черная отступает. Для осушения подвалов в поселок из муниципального резервного фонда ЧС доставлены мотопомпы. Работают две спецмашины и 6 дизельных насосов.



19 августа. Подача электричества в поселке им. Горького полностью восстановлена.

20 августа. В поселке имени Горького почти сухо. Вода ушла из дворов и подъездов, почти всю ее откачали из подвалов. Начата масштабная просушка.



-Когда завершим ее, проведем ревизию оборудования – проверим элеваторы, теплоизоляцию и др. Там, где это потребуется, проведем оперативный ремонт или замену вышедших из строя агрегатов, - рассказывает директор управляющей компании «ДВСРК-Горький» Алексей Болванович.

- Ливневый коллектор в парке неисправен, началось подтопление подстанции, - рассказывает заместитель главного инженера АО «Хабаровская горэлектросеть» Александр Петров.

Следующими этапами работ, по его словам, станут обработка подвалов специальным составом от разрушения бетона, дезинфекция и дератизация.Аналогичными делами занимаются и жилищные организации в других районах города. В общей сложности в Хабаровске были затоплены 74 подвала многоквартирных домов. 38 из них уже удалось осушить, а еще 36 – пока в работе. Подтопленных дворов нет. В воде - 99 придомовых территорий в частном секторе, участки дорог по улицам Штормовой, Приемной, перекресток улиц Прибрежной и Минусинской.Уровень Амура у Хабаровска - 598 сантиметров. Вода прибывает.. Амур превысил отметку в 6 метров.В парке «Северный», чтобы отвести ливневые стоки от электрооборудования, начато строительство защитных сооружений. По периметру подстанции рабочие укладывают мешки с песком.По словам энергетика, подстанций, попавших в зону затопления, в Хабаровске нет. В разных районах города подтоплено 12 частных домовладений и 214 приусадебных участков, отрезки дорожного полотна.

26 августа. От улицы Богачева, где вода еще стоит у железного забора лодочной станции, по Флегонтова и Пионерской до «Броско молла», где в спешном порядке круглосуточно насыпали «замок» дамбы. Таков мой утренний маршрут.

В кои-то веки на небе – лишь облачка, солнце заливает спокойную водную гладь. По поверхности импровизированной чаши скользят байдарки.

-Выстояли? – разговариваю с местными рабочими.

- Еще ждем, - улыбаются мне в ответ. – Но справимся, в 2013-м же справились.

Гидрологи заявляют, что гребень прохождения паводка продлится до 31 августа. ГУ МЧС предупреждает об ухудшении погоды. На Амуре у города продолжается подъем уровня воды. Сегодня он 621 см. В течение двух суток ожидается, что прибавит на 15-20 см.

Об ущербе, причиненном наводнением дворовым территориям, думать пока рано. Оценить его в полной мере можно будет где-то через месяц. Но что ясно уже сегодня и на чем придется заострять внимание, если не хочется плавать – ливневая канализация. Эта напасть оказалась страшнее великой реки.



Подготовила Ирина Северцева

Фото Анны Чак



























