Ущерб аграриев Хабаровского края составил около 130 млн рублей

В министерстве сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности края сформировали пакет документов на выплаты аграриям, пострадавшим от наводнения. Сведения об убытках, которые понесли сельхозтоваропроизводители в результате «большой воды» направлены в министерство сельского хозяйства РФ для решения вопроса о выплатах компенсаций.

- Специальные комиссии работали в Бикинском, Вяземском, имени Лазо и Хабаровском муниципальных районах. Наши специалисты помогли аграриям края правильно заполнить все необходимые документы, а также зафиксировать масштабы ущерба, чтобы получить компенсации. Речь идет о возмещении прямых затрат, которые понесли аграрии при выращивании сельхозкультур. Это приобретение семян, ГСМ, оплата труда, повреждение сельскохозяйственной инфраструктуры, гибель сельскохозяйственных животных и прочее, - отмечает первый заместитель министра по экономике Ольга Кравчук.

По информации пресс-службы правительства региона, решение об объемах выплат будет принимать экспертная комиссия. Всего по информации министерства, от «большой воды» в крае пострадали 46 сельхозтоваропроизводителей. Речь идет о подтоплении либо переувлажнении угодий на площади в 19,4 тыс. га. Это пастбища, пашни и сенокосы. Под водой оказался урожай зерновых и кормовых культур. Документы для экспертной оценки и возмещения ущерба смогли предоставить 39 сельхозтоваропроизводителей. Среди них 11 сельхозпредприятий и 28 крестьянско-фермерских хозяйств.

По фактическим затратам сумма ущерба составила около 130 млн. рублей.