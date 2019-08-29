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Ущерб аграриев Хабаровского края составил около 130 млн рублей
В министерстве сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности края сформировали пакет документов на выплаты аграриям, пострадавшим от наводнения. Сведения об убытках, которые понесли сельхозтоваропроизводители в результате «большой воды» направлены в министерство сельского хозяйства РФ для решения вопроса о выплатах компенсаций.
По информации пресс-службы правительства региона, решение об объемах выплат будет принимать экспертная комиссия. Всего по информации министерства, от «большой воды» в крае пострадали 46 сельхозтоваропроизводителей. Речь идет о подтоплении либо переувлажнении угодий на площади в 19,4 тыс. га. Это пастбища, пашни и сенокосы. Под водой оказался урожай зерновых и кормовых культур. Документы для экспертной оценки и возмещения ущерба смогли предоставить 39 сельхозтоваропроизводителей. Среди них 11 сельхозпредприятий и 28 крестьянско-фермерских хозяйств.
По фактическим затратам сумма ущерба составила около 130 млн. рублей.
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