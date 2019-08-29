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Ишаева оставили под домашним арестом
Бывшего дальневосточного полпреда Виктора Ишаева вновь оставили под арестом. Такое решение принял Басманный суд.
На заседании рассматривался вопрос о продлении меры пресечения для экс-чиновника. Сейчас он находится под домашним арестом.
Как сообщает «ФедералПресс», сторона обвинения подавала ходатайство о продлении срока содержания Ишаева под арестом. Судья встала на их сторону и удовлетворила требование. Ближайшие два месяца Виктор Ишаев проведет под домашним арестом.
Напомним, бывшего полпреда (а по совместительству экс-губернатора Хабаровского края) подозревают в мошенничестве. По версии следствия, экс-губернатор мошенническим путем похитил 5,7 миллионов рублей. Сам Ишаев отрицает все обвинения и не признает свою вину. Он считает, что уголовное дело завели по политическим мотивам. Дело против бывшего чиновника стало одним из самых громких на Дальнем Востоке.
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