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Сильные дожди вновь обрушатся на Хабаровский край
До 15 мм осадков выпадет в Хабаровском крае в конце этой недели. Синоптики прогнозируют, что 30-31 августа в региона вновь пройдут сильные дожди. Как сообщает пресс-служба правительства региона, погоду испортит все тот же атмосферный фронт, из-за которого было пасмурно в начале недели.
В связи с непогодой спасатели уже второй раз за эту неделю рекомендуют жителям края позаботиться о личной безопасности. Ливни могут привести к замыканиям проводки, авариям на объектах ЖКХ. На дорогах резко ухудшится видимость, поэтому водителям лучше отказаться от длительных поездок за пределы населенных пунктов. В случаях обнаружения угрозы паводка необходимо немедленно сообщать в МЧС или на единый номер вызова экстренных служб «112».
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