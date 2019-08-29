Сильные дожди вновь обрушатся на Хабаровский край

До 15 мм осадков выпадет в Хабаровском крае в конце этой недели. Синоптики прогнозируют, что 30-31 августа в региона вновь пройдут сильные дожди. Как сообщает пресс-служба правительства региона, погоду испортит все тот же атмосферный фронт, из-за которого было пасмурно в начале недели.

- Все, что мы сейчас наблюдаем – остатки циклона, бушевавшего в Приморье. Там последствия оказались очень серьезные, нам досталось лишь частично. Уже завтра дожди вновь пройдут в южных и центральных районах, а затем и на севере. Именно от них вырастет вода в Амуре и его притоках, что может дополнительно осложнить паводковую ситуацию вблизи населенных пунктов, - отметили в Дальневосточном УГМС.

В связи с непогодой спасатели уже второй раз за эту неделю рекомендуют жителям края позаботиться о личной безопасности. Ливни могут привести к замыканиям проводки, авариям на объектах ЖКХ. На дорогах резко ухудшится видимость, поэтому водителям лучше отказаться от длительных поездок за пределы населенных пунктов. В случаях обнаружения угрозы паводка необходимо немедленно сообщать в МЧС или на единый номер вызова экстренных служб «112».