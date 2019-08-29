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Хабаровскую набережную закрыли для прогулок
Сегодня утром краевое министерство культуры закрыло в Хабаровске центральную часть набережной имени Г.И. Невельского. Запрет на прогулки действует на участке от речного вокзала до лестницы, расположенной за утесом. С завтрашнего дня там начнутся работы по защите сооружения от подтопления.
Как сообщает пресс-служба правительства региона, для посещения закрыта только нижняя часть парковой зоны, непосредственно примыкающая к реке. В верхнем парке по-прежнему можно гулять.
Напомним, что на участке набережной стадиона имени В.И. Ленина, который тянется от утеса до Яхт-клуба еще на прошлой неделе установили водоналивную дамбу, рассчитанную на уровень воды в 750 см. Сейчас этот отрезок набережной дополнительно укрепляют мешками с песком.
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