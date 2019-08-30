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Пункт пропуска "Покровка" возобновил работу
Угроза подтопления международного пункта пропуска "Покровка" на границе с КНР миновала. После недельного перерыва власти дали разрешение на перевозку пассажиров и грузов. Об этом сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края.
Как сообщает пресс-служба правительства региона, пункт пропуска Покровка-Жаохэ сейчас работает по штатному расписанию – шесть дней в неделю с 10 до 19 часов. Выходной - воскресенье.
Со 2 августа было также приостановлено сообщение на пункте пропуска Нижнеленинское (ЕАО) - Тунцзян (КНР). А с 10 августа прекращено международное речное сообщение между Хабаровском и Фуюанем. Рейсы возобновятся после того, как вода в Амуре опустится до уровня 520 см.
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