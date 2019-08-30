Пункт пропуска "Покровка" возобновил работу

Угроза подтопления международного пункта пропуска "Покровка" на границе с КНР миновала. После недельного перерыва власти дали разрешение на перевозку пассажиров и грузов. Об этом сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края.

- Мера была временной, так как на тот момент существовала вероятность подъема воды в Уссури. С этой недели уровень реки падает, поэтому перевозки возобновлены, - уточнили в ведомстве.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, пункт пропуска Покровка-Жаохэ сейчас работает по штатному расписанию – шесть дней в неделю с 10 до 19 часов. Выходной - воскресенье.

Со 2 августа было также приостановлено сообщение на пункте пропуска Нижнеленинское (ЕАО) - Тунцзян (КНР). А с 10 августа прекращено международное речное сообщение между Хабаровском и Фуюанем. Рейсы возобновятся после того, как вода в Амуре опустится до уровня 520 см.



