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В Хабаровске пришлось пробить брешь в дамбе
Герметичность буферного сооружения пришлось экстренно нарушить из-за резкого подъема реки Богачева и возникшего в связи с этим конфликта уровней с амурскими водами: вода в чаше богачевской дамбы была почти на полтора метра выше, чем в Амуре. Вырвавшись из искусственного резервуара, она грозила затоплением улице Пионерской и жилмассиву на участке от улицы Индустриальной до улицы Суворова, включая микрорайон «Пятая площадка». Несмотря на всю свою мощь, насосные установки и мотопомпы не успевали откачивать и перебрасывать через борт дамбы воду. Чтобы не допустить кризисной ситуации, часть насыпи, устойчивость которой таяла с каждой минутой, пришлось срочно демонтировать, чтобы сделать сброс. Скопившаяся в чаше вода направилась в Амур.
Как пояснил главный специалист городского управления дорог и внешнего благоустройства Владимир Удовенко, за минувшие сутки в Хабаровске выпало 28 миллиметров осадков. Если перевести это значение в кубометры, то получится, что на город вылилось более миллиона кубометров воды. Коллектор на Богачева, даже предварительно очищенный от подпиравших его амурских вод, с таким объемом справиться не смог.
Вчерашние ливни принесли с собой не только проблемы с дамбой. Как сообщила начальник отдела городского управления образования Татьяна Матвеенкова, подтоплен подвал детского сада №111, расположенного на улице Союзной,22. Малыши были срочно перераспределены в другой садик – по улице Монтажной. Зашла вода и в подвал школы №39 по улице Краснореченской. Откачка ведется в круглосуточном режиме, чтобы успеть осушить помещения до Дня знаний.
Как отмечают гидрологи, уровень Амура у Хабаровска продолжает повышаться: 29 августа он составил 6,42 метра. Дамба в районе улицы Запарина справляется со своей функцией: уровень воды в затоне на метр ниже речного - 5,42 метра. Противопаводковые мероприятия в краевом центре продолжаются.
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