Число заболевших энтеровирусом хабаровчан растет

На прошлой неделе к врачам обратилось более полутора сотен человек: шестеро взрослых, остальные - дети. Из них восемь – с подозрением на серозно-вирусный менингит. Несмотря на прохладную погоду, в Хабаровске зафиксирован рост числа заболевших. Медики настоятельно рекомендуют пить только кипяченую или бутилированную воду, тщательно мыть руки, овощи и фрукты.

«Энтеровирус крайне сложно контролировать в домашних условиях и один больной может заразить всю семью. Для того чтобы не допустить распространения инфекции, при первых признаках заболевания необходимо вызвать на дом врача. Если температура высокая, то не стоит дожидаться доктора из поликлиники - необходимо звонить в скорую помощь. Это позволит не только вовремя начать лечение, но и снизить риск возникновения осложнений, которые часто бывают при серозно-вирусном менингите», - рассказала главный специалист городского управления здравоохранения Екатерина Царева.

Всего с начала лета в Хабаровске зарегистрировано 812 обращений, связанных с подозрением на энтеровирусную инфекцию.