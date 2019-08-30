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Число заболевших энтеровирусом хабаровчан растет
На прошлой неделе к врачам обратилось более полутора сотен человек: шестеро взрослых, остальные - дети. Из них восемь – с подозрением на серозно-вирусный менингит. Несмотря на прохладную погоду, в Хабаровске зафиксирован рост числа заболевших. Медики настоятельно рекомендуют пить только кипяченую или бутилированную воду, тщательно мыть руки, овощи и фрукты.
Всего с начала лета в Хабаровске зарегистрировано 812 обращений, связанных с подозрением на энтеровирусную инфекцию.
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