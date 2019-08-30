Самый большой аквапарк в России построят в Хабаровске

В основание будущей стройки заложена памятная капсула. В торжественной церемонии принял участие мэр города Сергей Кравчук. Гигантский аквапарк строители возведут рядом с торгово-развлекательным центром «Brosko Mall» на улице Пионерской. Он станет вторым объектом масштабной стройки. К площадке рабочие уже прокладывают инженерные коммуникации, а через месяц начнут забивать сваи для фундамента. Застройщик обещает сдать водно-развлекательный центр в эксплуатацию через два года.

«Аналогов будущему хабаровскому аквапарку в России пока нет. Мы проводили анализ: самый крупный объект в 40 тысяч квадратных метров с гостиницами, спортзалами и ресторанами находится в Новосибирске. Остальные в среднем – по 7-8 тысяч квадратных метров. Наш будет в 60 тысяч «квадратов»! Площадь зеркала воды составит 2150 квадратных метров» - сообщил технический заказчик компании-застройщика Вадим Сухарев.

В водно-развлекательном центре разместятся десятки аттракционов: волновой бассейн, «ленивая река», на кровле планируется оборудовать бассейн с зоной для загара, СПА, фитнес-центры, рестораны, кафе. Первый этаж будет отдан под детский игровой центр.

«Это значимое событие для Хабаровска. Думаю, что строители выполнят свои обещания и сдадут объект в срок. Будущий аквапарк, безусловно, станет еще одной визитной карточкой города»,- сказал Сергей Кравчук.

В масштабный проект входит торгово-развлекательный центр, аквапарк и спортивный центр с возможностью реабилитации для людей, имеющих проблемы со здоровьем. Полностью реализовать все задуманное застройщик планирует в 2025 году. Стоимость мечты - около 14 миллиардов рублей. С открытием этого большого комплекса в краевом центре появится дополнительно 3 тысячи рабочих мест, а ежегодные налоговые отчисления в бюджеты всех уровней от деятельности этих предприятий составят порядка 400 миллионов рублей.