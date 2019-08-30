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На переправе Ванино-Холмск в сентябре хотят уменьшить количество паромов
На переправе Ванино-Холмск в сентябре возможна приостановка работы одного парома. Об этом министерству транспорта и дорожного хозяйства края сообщило ОАО «Сахалинское морское пароходство». В этой связи уменьшится число мест для пассажиров.
Узнать текущую ситуацию на переправе можно по телефонам: 8 (42137) 7-40-88; 7-17-85.
Как сообщает пресс-служба правительства региона, в целях комплексного решения проблемы на Амурском судостроительном заводе в Комсомольске-на-Амуре строятся два парома ледового класса, предназначенных для Сахалинской области для работы на переправе Ванино-Холмск.
Новые суда значительно расширят возможности пассажирских и грузовых перевозок. Рейсы между Ванино и Холмском смогут выполняться всего за сутки, сейчас путь только в одну сторону занимает от 12-18 часов. Каждое судно будет вмещать 150 человек. Три грузовые палубы способны вместить до 30 железнодорожных вагонов, 48 грузовых автопоездов и 28 легковых автомобилей.
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