На переправе Ванино-Холмск в сентябре хотят уменьшить количество паромов

На переправе Ванино-Холмск в сентябре возможна приостановка работы одного парома. Об этом министерству транспорта и дорожного хозяйства края сообщило ОАО «Сахалинское морское пароходство». В этой связи уменьшится число мест для пассажиров.

- На сегодняшний день на линии работают два парома «Сахалин-8» и «Сахалин-9». Они перевозят по 86 пассажиров каждый. Причиной возможной приостановки работы одного из двух паромов может стать недостаток поступающего и перевозимого груза железнодорожными вагонами в адрес грузополучателей на о. Сахалин. В связи с этим рекомендуем гражданам заранее планировать поездки, - сообщили в ведомстве.

Узнать текущую ситуацию на переправе можно по телефонам: 8 (42137) 7-40-88; 7-17-85.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, в целях комплексного решения проблемы на Амурском судостроительном заводе в Комсомольске-на-Амуре строятся два парома ледового класса, предназначенных для Сахалинской области для работы на переправе Ванино-Холмск.

Новые суда значительно расширят возможности пассажирских и грузовых перевозок. Рейсы между Ванино и Холмском смогут выполняться всего за сутки, сейчас путь только в одну сторону занимает от 12-18 часов. Каждое судно будет вмещать 150 человек. Три грузовые палубы способны вместить до 30 железнодорожных вагонов, 48 грузовых автопоездов и 28 легковых автомобилей.