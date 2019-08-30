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Тракторы и бульдозеры получила лесоохрана Хабаровского края
Новая лесопожарная техника пополнила автопарк краевой лесоохраны. В рамках нацпроекта "Экология" в регион пришла партия тракторов и бульдозеров. Теперь с их помощью лесники смогут не только более эффективно тушить природные пожары, но и проводить опашку, которая защищает населенные пункты от огня, а также заниматься лесовосстановлением.
По информации пресс-службы правительства региона, всего по нацпроекту "Экология" Хабаровскому краю на закупку спецтехники в этом году выделили 195 млн рублей. Кроме того, регион получает автотранспорт в рамках госпрограммы "Развитие лесного хозяйства". По ней в конце июня управлению передали сразу 23 УАЗа, на которых лесники теперь патрулируют тайгу.
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