Новости
Губернатор поручил отремонтировать дороги на улице Нагорной в Хабаровске
Из-за постоянного движения большегрузных автомобилей разбита одна из местных дорог по улице Нагорной в Хабаровске и обрушился мост по улице Строительной. Местные власти перекрыли движение, организовав объезд по другим улицам. Кроме того, до улицы Нагорной не ходит общественный транспорт. Родителям с детьми, школьникам приходится преодолевать более километра, чтобы добраться до автобусной остановки.
Как сообщает пресс-служба правительства региона, муниципальные власти готовы подключиться к решению этих вопросов, а также отремонтировать к ноябрю 2019 г. мостовое сооружение. Конкурс на эти работы уже проведен, контракт с подрядчиком будет заключен в ближайшее время.
Кроме того, по поручению Сергея Фургала будет создана специальная комиссия, которая разберется в причинах подтопления низких участков улицы сточными водами из коллекторов. Будут решены и проблемы с нестабильным энергоснабжением. Установленные трансформаторы не справляются с нагрузкой. До конца 2019 г. будет организована «подпитка» с дополнительных подстанций.
Поделиться
Самое читаемое
С места событий: Останки на берегу водоема10 031
МД-XXI век: Эксклюзивные подробности о состоянии девочки, выжившей после авиакатастрофы8 651
План «хабаровского подвига» еще не разработан?7 699
Хабаровчане выстроили из автомобилей портрет Путина6 328
Связь с редакцией
Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.
gazeta@khabarovsk.md (4212) 477-100
По вопросам рекламы
reklama@khabarovsk.md (4212) 477-136
По вопросам распространения
dostavka@khabarovsk.md (4212) 477-136