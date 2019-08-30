Губернатор поручил отремонтировать дороги на улице Нагорной в Хабаровске

Из-за постоянного движения большегрузных автомобилей разбита одна из местных дорог по улице Нагорной в Хабаровске и обрушился мост по улице Строительной. Местные власти перекрыли движение, организовав объезд по другим улицам. Кроме того, до улицы Нагорной не ходит общественный транспорт. Родителям с детьми, школьникам приходится преодолевать более километра, чтобы добраться до автобусной остановки.

- Здесь я вижу единственное решение. Дороги по улицам Строительная и Южная находятся в плачевном состоянии. Их необходимо включать в проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на 2020 год и делать капитальный ремонт. К этой работе подключится наше профильное министерство. Кроме того, нужно ограничивать движение большегрузных автомобилей. Поставить знаки и следить за выполнением запрета. После этого мы попросим администрацию Хабаровска продлить один из автобусных маршрутов, - отметил губернатор Хабаровского края Сергей Фургал.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, муниципальные власти готовы подключиться к решению этих вопросов, а также отремонтировать к ноябрю 2019 г. мостовое сооружение. Конкурс на эти работы уже проведен, контракт с подрядчиком будет заключен в ближайшее время.

Кроме того, по поручению Сергея Фургала будет создана специальная комиссия, которая разберется в причинах подтопления низких участков улицы сточными водами из коллекторов. Будут решены и проблемы с нестабильным энергоснабжением. Установленные трансформаторы не справляются с нагрузкой. До конца 2019 г. будет организована «подпитка» с дополнительных подстанций.