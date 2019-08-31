На восстановление моста через реку Красную уйдет 1,5 миллиона рублей

В начале сентября к месту разрушение мостового перехода в район улицы Южной выдвинется строительная техника. Из-за ливней, которые спровоцировали подъем уровня в притоке реки Красной, нарушены инженерные конструкции, и мост пришел в негодность.

В Хабаровске продолжаются и другие работы по ликвидации последствий циклона и паводка. В двух учреждениях отрасли образования ведется откачка воды из подвальных помещений. В детском саду на улице Союзной, 22 работают 3 мотопомпы, столько же перекачивающих устройств задействованы в школе №39. По словам специалистов, это не помешает Дню знаний: торжественные линейки и уроки состоятся строго по расписанию. Кроме этого насосные установки рабочие снова монтируют в районе улицы Богачева. Позавчера из-за резкого перепада уровней в реках Амур и Богачева строители разобрали часть насыпи. В ближайшее время дамба будет восстановлена, а 3 насосных установки каждая мощностью в 720 кубометров воды в час и еще 4 мотопомпы начнут перекачивать воду.



