Масштабная дератизация частного сектора началась в Хабаровске

Специалисты краевой дезинфекционной станции обходят подворья в Центральном районе города, а с понедельника пойдут в атаку на грызунов по всей остальной территории частного сектора краевой столицы. Из-за паводка большое количество грызунов было вытеснено с подтопляемых территорий. Покинув места привычного обитания, они устремились в жилые дома, в помещения для хранения продуктов питания. В результате возникла угроза заражения хабаровчан инфекционными заболеваниями, переносчиками которых являются полевые мыши и крысы: геморрагической лихорадкой с почечным синдромом, иерсиниозом, туляремией, бешенством, крысиным сыпным тифом, лептоспирозом, риккетсиозом.

Основной мерой по предупреждению этих опасных заболеваний является тотальное уничтожение грызунов (дератизация), поэтому хвостатым разносчикам инфекции в Хабаровске объявили настоящую войну. Все учреждения образования уже прошли обработку и готовы встретить учеников без крыс и мышей «на борту». В рамках ранее заключенных с дезинфекторами контрактов, в срочном порядке ведут дератизацию жилых домов управляющие компании, очищают свои помещения предприятия общепита и торговли, медицинские учреждения и организации различных сфер деятельности.

Как сообщила начальник городского управления здравоохранения Татьяна Скорик, для истребления грызунов в обширном городском частном секторе из резервного муниципального фонда выделено 1,3 миллиона рублей. В общей сложности дератизации подвергнутся более 12 тысяч частных домовладений. Также она напомнила и о мерах профилактики, которые помогут горожанам уберечься от нежелательных последствий контактов с пасюками и их более мелкими сородичами. Всем дачникам Татьяна Скорик рекомендовала провести самостоятельную дератизацию на садово-огородных участках: различные ядохимикаты для этого имеются в свободной продаже. Еще один немаловажный момент – тщательная обработка перед употреблением всех овощей и фруктов с использованием моющих средств и последующим ополаскиванием их кипяченой водой. И, конечно, нужно не забывать о строгом соблюдении норм личной гигиены.

По словам Татьяны Скорик, на дератизации санобработка краевого центра не закончится: как только завершится наводнение, начнется дезинфекция подтопленных территорий.



