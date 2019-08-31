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Запуск социальной транспортной карты в Хабаровске опять перенесли
Внесены изменения в постановление правительства Хабаровского края «О порядке и условиях предоставления отдельным категориям граждан бесплатного проезда на транспорте общего пользования городского и пригородного сообщения на территории Хабаровского края». Согласно документу социальная транспортная карта начнет действовать в Хабаровске с 1 октября 2019 года.
Она также добавила, что согласно внесенным изменениям, предполагается полная компенсация расходов перевозчикам за организацию электронной оплаты проезда по социальной транспортной карте.
Как сообщает пресс-служба правительства региона, внесены изменения в нормативно-правовой акт, согласно которому субсидия будет поступать на счет перевозчиков через три дня. Ранее этот срок составлял 10 дней. Документ предусматривает расторжение договора, если перевозчик не получил средства в указанный срок. Кроме того право на получение из краевого бюджета субсидии для возмещения затрат, связанных с перевозкой льготных категорий граждан по социальной транспортной карте, предоставлено всем перевозчикам, независимо от наличия у них задолженности по налогам и сборам, нахождения в состоянии реорганизации, ликвидации или банкротства.
Их готовы принять в министерстве социальной защиты населения края по будням, а также в субботу до 14.00. Более подробную информацию можно уточнить по телефонам: (4212) 31-15-16, 31-15-23.
Между тем, в отдельных районах края перевозчики раньше на месяц начали осуществлять проезд по социальной транспортной карте. Так услугой уже могут воспользоваться жители Бикинского и Комсомольского райнов. В высокой степени готовности транспортные предприятия Ванинского, им. Лазо районой и Комсомольска-на-Амуре.
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