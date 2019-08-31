Запуск социальной транспортной карты в Хабаровске опять перенесли

Внесены изменения в постановление правительства Хабаровского края «О порядке и условиях предоставления отдельным категориям граждан бесплатного проезда на транспорте общего пользования городского и пригородного сообщения на территории Хабаровского края». Согласно документу социальная транспортная карта начнет действовать в Хабаровске с 1 октября 2019 года.

- Срок запуска социальной транспортной карты в Хабаровске перенесен на месяц в связи с тем, что на городских маршрутах будет установлены дополнительные считывающие устройства. На время переходного периода жителям Хабаровска, оформившим карту, будет продлена выплата компенсации. Таким образом, если отдельные перевозчики раньше начнут работать в сентябре, то граждане смогут оплачивать проезд социальной картой в пригороде, на отдельных городских маршрутах и одновременно получать компенсацию, - сообщила министр социальной защиты населения края Светлана Петухова.

Она также добавила, что согласно внесенным изменениям, предполагается полная компенсация расходов перевозчикам за организацию электронной оплаты проезда по социальной транспортной карте.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, внесены изменения в нормативно-правовой акт, согласно которому субсидия будет поступать на счет перевозчиков через три дня. Ранее этот срок составлял 10 дней. Документ предусматривает расторжение договора, если перевозчик не получил средства в указанный срок. Кроме того право на получение из краевого бюджета субсидии для возмещения затрат, связанных с перевозкой льготных категорий граждан по социальной транспортной карте, предоставлено всем перевозчикам, независимо от наличия у них задолженности по налогам и сборам, нахождения в состоянии реорганизации, ликвидации или банкротства.

Их готовы принять в министерстве социальной защиты населения края по будням, а также в субботу до 14.00. Более подробную информацию можно уточнить по телефонам: (4212) 31-15-16, 31-15-23.

Между тем, в отдельных районах края перевозчики раньше на месяц начали осуществлять проезд по социальной транспортной карте. Так услугой уже могут воспользоваться жители Бикинского и Комсомольского райнов. В высокой степени готовности транспортные предприятия Ванинского, им. Лазо районой и Комсомольска-на-Амуре.