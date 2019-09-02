 Дневники юных хабаровских путешественников



Так бывает и сегодня, в XXI веке: тебе уже пятнадцать, а ты еще ни разу не видел моря и никогда не ездил на поезде в другой город. Но бывает и по-другому. Ты начинаешь менять себя, и мир вокруг тоже меняется к лучшему.

Двадцать лет я читаю дневники ребят из Хабаровского краевого центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи. Ребята разные и слова у них – разные, неизменно одно: в их этих простых строчках всегда видна проделанная работа, самая трудная работа – над собой.



«Еду я на море…»

…Мы сели в вагон. Проводница с нами провела инструктаж о том, как надо вести себя в поезде. Ее звали Дарья, она была очень красивая. Когда я спросил, кто она, сказала: «Я студентка ТОГУ, командир студенческого отряда проводников».

… Даша нам очень помогла, очень-очень. Мне так понравилась профессия проводницы, что я хочу пойти на нее учиться. С такой профессией ты узнаешь столько полезного и нужного… очень хорошая профессия.

…Встал утром в четыре часа, смотрел в окно и видел прекрасный вид. Там было озеро, и мы с Ромой увидели аиста и много утят и заулыбались.

«А где берега?»

…Даже не заходя в корпус, побежали на море. На пляже песок был очень горячий, светило солнце, вода была очень теплая. Я посмотрел на море и сказал: «А где берега?». А их даже не видно, море такое большое. Вода такая голубая, волны такие огромные, в жизни не видел таких больших волн.

… Вода соленая-пресоленая. Мы искупались, я была очень довольна. Потом пошли собирать ракушки, но вместо ракушек нашли ежей и крабов. Мы крабов и ежей отпустили, зато пофотались с ними.

…Было весело и радостно нырять в волны, которые сбивали с ног и выкидывали на берег, но мы снова возвращались в морскую пучину. Нам рассказывали про девятый вал, как на картине Айвазовского. Оказывается, Айвазовский писал картины по памяти!



Водяные горки – просто бомба!

…Ура, горки! Вот там - классно, там круто. Я сначала боялся, но все равно скатился с этой страшной крутой горки. Когда я стоял на верху, слышал шум моря и крики чаек. Сверху море казалось таким большим.

…У меня сжалось все тело от страха, и на весь год поднялся в крови адреналин. Водяные горки – это просто бомба!

…Хотелось хохотать, кричать, прыгать. Потом я пошел выбивать в тире хаску для Натальи Захаровны. Я выиграл ее и подарил радостные эмоции и себе, и Наталье Захаровне.

…Сегодня с самого утра было так радостно, что мы пойдем на горки, что я сначала даже забыл почистить зубы. Сначала было страшно! Когда летишь с закрытыми глазами, думаешь, что ты уже вылетел с горки и летишь дальше куда-нибудь в море. Я даже когда пишу об этом, вспоминаются эти ощущения.

Это был такой экстрим!

…На завтраке было так вкусно, что все проглотили языки, за что всем поварам огромное спасибо. Потом мы отправились в Тай-парк. Там с нами провели инструктаж по ТБ, надели надежную страховку, и мы пошли проходить полосу препятствий. Хочу сказать, ощущения - непередаваемые. Бревна шатались, идти было неудобно, удерживать равновесие сложно.

…Полосу препятствий я проходил медленно и наслаждался. Бревна шатались, но я шел по ним и не боялся.

… Я прошла по верхнему уровню. Это был такой экстрим! Я так сильно-сильно боялась, но преодолела свой страх и прошла все. Я шла уверенно и дошла до своей цели. Когда все прошли, отправились фотаться. Я умудрилась быть на всех фото, потому что люблю, когда мои фотографии есть на стенде.

Отважные пацаны

Мы стреляли из винтовки. Ефим и Никита выиграли игрушечную собаку и подарили ее Наталье Захаровне.

… Ближе к вечеру на стадионе проходили конкурсы: «Бой», «Твистер», «Пирамида». Ефим, Никита, Дима и Дима, Денис, Кирилл и Рома сражались как отважные пацаны.

…Когда я дрался, чувствовал себя настоящим сумоистом. И когда я надел костюм, почувствовал, как сумоистом тяжело. Потом мы перетягивали канат. Я чувствовал себя самым сильным, но победила дружба, а потом мы ждали приз. Мы стреляли в тире. Когда нас с Ефимом фотали, чувствовал себя победителем, а Наталья Захаровна назвала нас ворошиловскими стрелками, обняла нас и радовалась.

…Утром мы пробежали три круга, отжались, покачали пресс. Потом мы устроили фотосессию. Костюмы были просто классные: клоун, летучая мышь, Щелкунчик, Мальвина, принцесса, пират, волшебница и король; было очень круто. Я был в шляпе пирата и французской кофте. Лера была в платье, она была красивая. Ольга Николаевна тоже надела платье и парик, она тоже была красивая.

Удивлял своими трюками целый час

Пошли кататься на велосипедах. Ездили друг за другом, играли в догонялки, было весело! Я выбрал себе самый быстрый и юркий велик. Удивлял всех своими трюками целый час. Вся территория базы украшена, и везде красиво. Потом на берегу мы лепили из песка фигуры. Все разделились на три группы, и каждая группа делала свою фигуру. Я и Лера лепили краба, Ефим и Кирилл – морского ежа, а Дима, другой Дима и Денис вылепливали слово «Хабаровск». Все фигуры получились по-своему красивыми!

…Два дня подряд помогал нашему врачу Наталье Захаровне спускаться по скользким лестницам, мы ее сильно любим.

…Хоть погода нас не радовала, мы все равно пошли на море, у нас был конкурс песчаных скульптур. Наша команда лепила морского ежа, а что делали другие команды, не знаю, потому что нас распределили далеко друг от друга. Но когда судьи объявили три призовых места, то первая номинация присуждалась за реалистичность, следующая – за патриотичность, а третья номинация была наша – за юмористичность, мы все получили по призу. Вечером мы пошли на «бумажную» дискотеку – там было так весело: все танцевали и кидались бумагой, одним словом, - здорово! Пришли в корпус и устроили чаепитие. А потом был задушевный разговор. Я узнал из рассказа Натальи Захаровны, как называется человек, который рисует море, это - маринист.

Мыслями я возвращался к морю

…Сегодня последний день отдыха на море. Мы купались от души, несмотря на дождь, который шел весь день. Уходили кушать и снова возвращались. И тянет еще в море, потому что не хочется уезжать.

… Я очень хочу вернуться еще, этой же компанией.

…Спасибо Александру Геннадьевичу за то, что он делает для нас такие классные поездки, отдых и мероприятия. И спонсорам, которые оплачивают такой замечательный отдых. Я очень благодарен всем тем, кто помог взять меня в эту поездку и осуществить ее.

...Мы пошли пить горячий чай, а мыслями я возвращался к морю. Я лично хочу пожелать всего наилучшего тем, кто эту поездку нам подарил.

…Спасибо Наталье Захаровне за ее отношение к нам, она все для нас делала. Если бы не Центр, я никогда бы не побывала на море, и спасибо спонсорам. А море для меня было просто чудом.

…Спасибо спонсорам. Я, может быть, никогда бы и не увидел море...

Дневники вели: Ефим Воробьев, Калерия Воробьева, Руслан Колесников, Дима Ларионов, Дима Никифоров, Саша Проскуряков, Рома Самарин, Денис Сасюк, Кирилл Фурманов, Никита Черепанов.

Их первое знакомство с морем состоялось благодаря Р.В. Брага и строительному холдингу «Флагман», Л.Н. Петруниной, Г.Э. Тильману.





Читала Ирина Северцева

Фото Н. Акмайкиной, О. Василенко





Прочитал дневниковые записи воспитанников Хабаровского краевого центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи о первом знакомстве с морем и почувствовал себя сопричастным к детскому счастью и радости. На душе становится светлее, что среди злобы, зависти и циничной готовности отобрать находятся люди, готовые согреть детей, попавших в сложные жизненные ситуации, рано познавших темные стороны мира. Почитайте и разделите с ребятами радость осуществления детской мечты.

С уважением, А.Г. Петрынин, директор Центра