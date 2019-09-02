Расстрел по-хабаровски



Прокуратура Хабаровского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении последнего участника разбойного нападения на инкассаторов, который 12 лет скрывался от правосудия.

Заместитель прокурора Хабаровского края утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 36-летнего уроженца поселка Эльбан Амурского района. Он обвиняется в совершении разбоя, совершенного группой лиц по предварительному сговору, с применением оружия, в целях завладения имуществом в особо крупном размере.

Старший помощник прокурора Хабаровского края Валентина Глазова рассказала версию следствия. В 2006 году обвиняемый совместно с двумя соучастниками совершил разбойное нападение на сотрудников Хабаровского краевого управления инкассации, в результате которого один инкассатор был убит, второму инкассатору и сотруднику частной охранной организации причинен тяжкий вред здоровью. Нападавшими были похищены денежные средства ОАО «Дальвнешторгбанка» в сумме 14,4 миллиона рублей.

В ходе расследования уголовного дела обвиняемый скрылся от следствия и был объявлен в международный розыск на территории стран Евросоюза, уголовное дело в отношении него было выделено в отдельное производство. В 2018 году злоумышленник был задержан правоохранительными органами на территории Харьковской области Украины и выдан на территорию Российской Федерации для привлечения к уголовной ответственности.

Задержанный вину в совершении преступлений признал частично. После вручения копии обвинительного заключения прокуратура направит уголовное дело в Железнодорожный районный суд г. Хабаровска для рассмотрения по существу.

Как это было

Гангстерское нападение произошло в пятницу, 14 июля, в 10.40 по местному времени в холле административного здания «Продмаша», расположенного по проспекту 60-летия Октября, 158. Здесь же находились отделения двух банков. Громилы, вооруженные пистолетами (предположительно «ПМ»), были даже без масок. Ворвавшись со двора в холл, они, ни секунды не раздумывая, открыли прицельный огонь по двум инкассаторам краевого управления инкассации «РосИнкас» и сопровождавшему их охраннику ЧОП «Тигр», которые как раз в это время выходили из кассового зала «Дальвнешторгбанка».

Больше всего досталось идущему впереди 42-летнему инкассатору, вооруженному автоматом АКМ калибра 5,45 мм. От полученных ранений он скончался на месте, но падая и фактически уже умирая, профессионал успел открыть ответный огонь, выпустив короткую очередь из шести выстрелов по нападавшим преступникам. Тяжелые ранения получили и его товарищи, которых в срочном порядке пришлось госпитализировать. Спасти одного из них медики оказались бессильны, он тоже скончался.

Преступники похитили сумку инкассатора, а вторую, с гораздо большей суммой денег, погибший инкассатор успел накрыть своим телом и ее впопыхах налетчики не заметили и не взяли. А затем скрылись через дворовую территорию завода, произведя при этом для острастки один выстрел в направлении проходной. На стоянке магазина «Домострой» их уже поджидала иномарка.

Как сообщала тогда старший помощник прокурора Хабаровского края Раиса Нудман, нападающих было трое, их возраст был примерно 25-28 лет. Все они скрылись с места происшествия на автомашине «Тойота Камри» синего цвета, 1994-1995 года выпуска с государственным номерным знаком «Х 585 ВВ», 27-й регион. Ее вскоре удалось обнаружить. А руководство милиции и прокуратуры, взявшее на особый контроль расследование этого дерзкого налета, посчитало его раскрытие делом своей чести. Тем более что на счету отморозков было двое погибших.

На основании показаний очевидцев были составлены фотороботы преступников. Прокуратура Хабаровского края возбудила уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.п. «ж, з» ч. 2 ст.105 Уголовного кодекса Российской Федерации - убийство из корыстных побуждений и по п. п. «б, в» ч. 3 ст. 162 УК РФ - разбой, совершенный с незаконным проникновением в помещение.

Помимо усиленной следственной группы, прокуратурой Хабаровского края был создан штаб по розыску преступников. Проводился целый комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на розыск и задержание преступников. Эксперты тут же начали исследовать кровь, пули и гильзы с места происшествия - всего криминалистами тогда было изъято с места происшествия свыше 70 различных предметов.

Лидера застрелили в установленном законом порядке

После совершения преступления, произведя дележ похищенных денег, бандиты разбежались кто куда, пытаясь «залечь на дно» и отсидеться. Но сотрудники отдела по борьбе с бандитизмом Главного управления МВД России по Дальневосточному федеральному округу не только установили личности преступников, но и взяли след.

Задержание организатора и лидера преступной группы Эдуарда Лиманского проходило в Хабаровске, он оказал активное вооруженное сопротивление бойцам отряда милиции специального назначения дальневосточного главка. В результате перестрелки получил смертельное огнестрельное ранение. Никто из милиционеров тогда не пострадал.

Как потом стало известно, вожак банды тогда шибко задолжал так называемому «общаку». Он взял на продажу рыбу и икру, но товар не сберег, он пропал. Чтобы погасить долг, взялся за грабежи и разбои. За серию из шести налетов на торговые точки его задержали, но суд собранные доказательства счел недостаточными и его отпустил. Закончилось же это более тяжким преступлением и гибелью самого преступника.



«Еще один участник банды, 48-летний Александр Марьясов, состоявший в ней в качестве водителя, после совершения преступления приобрел несколько машин для продажи и уехал в Ростов-на-Дону. Там он занялся бизнесом, перепродавая подержанные иномарки на ростовском автомобильном рынке. Весной 2007 года он был разыскан оперативниками Главного управления, арестован и этапирован на Дальний Восток. За совершение разбойного нападения в составе организованной преступной группы, в целях завладения имуществом в особо крупном размере и с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевших (ч. 4 ст. 162 УК РФ), он был осужден и приговорен к 8 годам 9 месяцам лишения свободы»,- рассказал тогда заместитель начальника отдела по борьбе с бандитизмом Главного управления МВД России по ДФО Сергей Царьков.

По его словам, наиболее изощренным способом пытался уйти от правосудия третий из участников банды - ранее судимый 30-летний Вячеслав Иванов. Для того, чтобы не отвечать за разбой в Хабаровске, он решил совершить менее «тяжелое» преступление и попасть за решетку на меньший срок. В Новосибирске, где он скрывался, Иванов напал на женщину и отнял у нее автомобиль. Когда местные милиционеры задержали его, заявил, что документы, удостоверяющие его личность, утеряны, и представился именем своего друга детства.В ходе проверки существование гражданина, имя которого присвоил Вячеслав, полностью подтвердилось. Таким образом, преступнику удалось ввести следствие в заблуждение и быть осужденным новосибирским судом под чужим именем. Он получил пять лет лишения свободы, но его обман вскоре раскрылся. Оперативники отдела по борьбе с бандитизмом ГУ МВД России по ДФО и их коллеги из уголовного розыска УВД по Хабаровскому краю от поисков членов банды Лиманского отказываться не собирались. Вячеслава Иванова объявили в федеральный розыск. Отпечатки его пальцев были разосланы по всей России. В ходе проверок выяснилось, что обладатель этих отпечатков… уже осужден и отбывает срок в одной из колоний под Новосибирском. Но подвели Вячеслава не только отпечатки. Примерно в то же время, когда в Новосибирске судили Иванова, его друг детства, именем которого он назвался, тоже совершил тяжкое преступление и был осужден в Хабаровске. Таким образом, Вячеслав Иванов предстал перед судом Железнодорожного районного суда Хабаровска и был приговорен к 15 годам лишения свободы.



Вадим Решетняк

Фото автора