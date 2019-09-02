Единое меню введут для всех школьников Хабаровского края

В Хабаровском крае полностью готовы обеспечить школьников горячими завтраками. При этом дети из малообеспеченных и многодетных семей будут питаться по единому со всеми меню. По данным министерства образования и науки края, в этом году в льготной категории находятся более 32 тысяч детей. Их будут кормить бесплатно.

- На сегодняшний день заключены соглашения со всеми районами края. Уже поступили заявки на финансирование, средства будут доведены в первую неделю сентября. Прошу обратить внимание глав на наличие примерного меню, разработанного в соответствии с требованиями СанПиН, а также на укомплектованность пищеблоков. Льготные категории школьников должны быть обеспечены горячим питанием не менее одного раза в день. При этом меню должно быть единым как по набору блюд, так и по выходу, - сказала министр образования и науки края Алла Кузнецова.

Она также добавила, что компенсировать расходы будут за счет средств краевого и местных бюджетов. В 2019 году в региональной казне на эти цели дополнительно предусмотрено более 86 млн рублей. На следующий год эта сумма возрастет почти до 220 млн рублей.

Как сообщает пресс-служба правительства края, региональная субсидия на обеспечение школьным питанием одного ребенка в год в Хабаровске и в южных районах края составит 5 913 рублей, в Комсомольске-на-Амуре и в районах, приравненных к северу – 7 687 рублей, в северных территориях – 9 461 рублей. При этом стоимость питания также разнится в зависимости от территории: от 50 рублей в южных районах до 75 рублей в северных районах края.

- Со 2 сентября начинается учебный год, и все без исключения районы должны исполнить закон. Кроме того, я прошу взять на личный контроль глав районов закупку необходимого оборудования для пищеблоков. Не должно быть помех для обеспечения детей полноценным качественным горячим питанием, - подчеркнул губернатор Хабаровского края Сергей Фургал.