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Единое меню введут для всех школьников Хабаровского края
В Хабаровском крае полностью готовы обеспечить школьников горячими завтраками. При этом дети из малообеспеченных и многодетных семей будут питаться по единому со всеми меню. По данным министерства образования и науки края, в этом году в льготной категории находятся более 32 тысяч детей. Их будут кормить бесплатно.
Она также добавила, что компенсировать расходы будут за счет средств краевого и местных бюджетов. В 2019 году в региональной казне на эти цели дополнительно предусмотрено более 86 млн рублей. На следующий год эта сумма возрастет почти до 220 млн рублей.
Как сообщает пресс-служба правительства края, региональная субсидия на обеспечение школьным питанием одного ребенка в год в Хабаровске и в южных районах края составит 5 913 рублей, в Комсомольске-на-Амуре и в районах, приравненных к северу – 7 687 рублей, в северных территориях – 9 461 рублей. При этом стоимость питания также разнится в зависимости от территории: от 50 рублей в южных районах до 75 рублей в северных районах края.
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