Уровень Амура у Хабаровска начал снижаться

На Амуре у Хабаровска впервые с начала августа зафиксировано снижение уровня. За прошедшие выходные отметка воды опустилась на 7 см, достигнув 635 см. Гидрологи прогнозируют, что в течение двух суток река может сбавить еще 3-5 см, если не будет сильных дождей.

- В ближайшее время из-за паводков в КНР возможен подъем воды в Уссури. В Вяземском районе и районе имени Лазо вода уже дошла до уровня опасных явлений опасных явлений. В селах Венюково, Кукелево, Забайкальское, Новосоветское вероятно подтопление поймы на глубину 1-2,5 метра, дорог местного и краевого значения, линий связи, линий электропередач, посевов. Уссури может дать сильный приток и Амуру, от чего тенденция снижения прекратится, - сообщили в Дальневосточном УГМС.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, наиболее сложная обстановка сохраняется в Комсомольске-на-Амуре, где уровень воды активно поднимается. Сегодня с утра он установился на значении 744 см, увеличившись на 12 см за сутки. По прогнозам вода дойдет как минимум до 750 см. В городе уже вторую неделю готовятся к наводнению.

По информации мэрии, сейчас в Комсомольске-на-Амуре затоплена большая часть поселка Хорпинский, где проживало 25 человек. Движение легковых автомобилей из-за воды в поселении затруднено, поэтому власти запустили вахтовку, которая будет перевозить людей. В городе продолжается отсыпка улиц в низких местах, откачка грунтовых вод. Также сейчас строители засыпают разрыв между Мылкинской дамбой и соседним гидротехническим сооружением. Остальные участки на дамбах, где могут возникнуть подтопления, подняты до уровня в 9 метров.

В Комсомольске-на-Амуре открыто сразу 4 ПВР, в двух из которых находятся 33 человека. По состоянию на утро понедельника, в городе подтоплено 83 дома частного сектора, 230 приусадебных участков и 62 подвала многоэтажных домов.

Завтра в Комсомольск-на-Амуре вылетает губернатор края Сергей Фургал. На месте он примет участие в совещании под руководством главы МЧС России Евгения Зиничева.