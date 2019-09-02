В Комсомольске-на-Амуре открылась Инженерная школа

Сегодня новый учебный год начался для учеников Инженерной школы. За парты сели 364 школьника. Лицензию на осуществление образовательной деятельности учреждение получило в конце прошлой недели. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Основной упор в Инженерной школе сделан на математику, физику и информатику. Учебная программа состоит из трех частей: инвариантная с конкретными предметами, заложенными в план обучения, вариативная – когда ученики смогут выбрать основной профиль, а также внеурочная, которая включает в себя пять направлений. Для проведения занятий школа полностью укомплектована современной техникой. К примеру, ученики смогут посещать голографический класс, оборудованный 3D-монитором, 3D-очками и специальным программным обеспечением для моделирования.

Новая профильная школа станет одним из звеньев модели непрерывного инженерного образования, которая реализуется в Комсомольске-на-Амуре уже на протяжении нескольких лет. Главная цель учреждения – получить на выпуске разносторонне развитых, технически грамотных выпускников, имеющих навыки проектной деятельности. Поэтому упор в учебном процессе будет сделан на применение теоретических знаний на деле. Проектная деятельность будет тесно вплетена как в плановые, так и во внеурочные занятия.

- Инженерная школа – это уникальная площадка для определения будущего учеников. Здесь есть отличная материальная база: компьютеры, электронные доски, лаборатории. Здесь есть множество возможностей для изучения робототехники, программирования, электроники, ракето-, авиа- и судомоделирования. Инженерная школа станет мощным образовательным центром и звеном программы «Школа-вуз-предприятие». Она укомплектована коллективом профессионалов, - отметил заместитель Председателя Правительства края по социальным вопросам Юрий Минаев.

Напомним, новое образовательное учреждение появилось на базе средней школы № 25, которую решено было реконструировать. Строительство велось с 2016 года в рамках долгосрочного Плана комплексного социально-экономического развития Комсомольска-на-Амуре. Общая стоимость работ составила более 440 млн рублей.