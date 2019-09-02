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Хабаровский аэропорт получил разрешение на ввод нового терминала
Новый пассажирский терминал внутренних авиалиний аэропорта Хабаровск получил разрешение на ввод в эксплуатацию от Федерального агентства воздушного транспорта России. Пропускная способность объекта будет соответствовать современным международным стандартам.
Ранее новый терминал получил заключение Ростехнадзора о соответствии всем требованиям технических регламентов, проектной документации и другим условиям, предъявляемым органом государственного строительного надзора.
Объект спроектирован компанией Assmann beraten+planen (Германия). Генеральным подрядчиком строительства выступил турецкий консорциум «ЛимакМаращСтрой». Технический заказчик – DBC Consultatns.
Как сообщает пресс-служба правительства региона, новый терминал внутренних авиалиний оснащен 3 телетрапами, 12 лифтами различного назначения и 7 эскалаторами. Технологическое оснащение терминала соответствует современным международным и отечественным стандартам, соблюдены требования обеспечения комфорта для маломобильных пассажиров.
Напомним, строительство нового терминала внутренних авиалиний международного аэропорта Хабаровск началось в марте 2018 года. Проект реализован в рамках территории опережающего социально-экономического развития «Хабаровск». Площадь объекта составляет 27,7 тыс. кв. м., пропускная способность – 3 млн человек в год. Объем инвестиционных вложений в проект – 4,9 млрд рублей.
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