Хабаровский аэропорт получил разрешение на ввод нового терминала

Новый пассажирский терминал внутренних авиалиний аэропорта Хабаровск получил разрешение на ввод в эксплуатацию от Федерального агентства воздушного транспорта России. Пропускная способность объекта будет соответствовать современным международным стандартам.

Ранее новый терминал получил заключение Ростехнадзора о соответствии всем требованиям технических регламентов, проектной документации и другим условиям, предъявляемым органом государственного строительного надзора.

Объект спроектирован компанией Assmann beraten+planen (Германия). Генеральным подрядчиком строительства выступил турецкий консорциум «ЛимакМаращСтрой». Технический заказчик – DBC Consultatns.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, новый терминал внутренних авиалиний оснащен 3 телетрапами, 12 лифтами различного назначения и 7 эскалаторами. Технологическое оснащение терминала соответствует современным международным и отечественным стандартам, соблюдены требования обеспечения комфорта для маломобильных пассажиров.

Напомним, строительство нового терминала внутренних авиалиний международного аэропорта Хабаровск началось в марте 2018 года. Проект реализован в рамках территории опережающего социально-экономического развития «Хабаровск». Площадь объекта составляет 27,7 тыс. кв. м., пропускная способность – 3 млн человек в год. Объем инвестиционных вложений в проект – 4,9 млрд рублей.