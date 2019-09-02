В Хабаровске почтили память павших в годы Второй мировой войны

Торжественный митинг состоялся на площади Славы. Ветераны, труженики тыла, руководители города и края возложили цветы и венки к Вечному Огню. 2-го сентября 74 года назад был подписан акт о безоговорочной капитуляции милитаристской Японии. Маньчжурская стратегическая наступательная операция 1945 года продолжалась меньше месяца и стала ключевой в истории Дальнего Востока и всего Азиатско-Тихоокеанского региона. В ходе ожесточенных боев погибло более 12 тысяч советских солдат. За отвагу 93 человека удостоены звания Героя Советского Союза, некоторые из них посмертно. Имена воинов-дальневосточников высечены на пилонах площади Славы в краевом центре. В Хабаровске - «Городе воинской славы» - живут 2 тысячи 508 ветеранов Великой Отечественной войны, из них 345 человек принимали участие в боях.

Сегодня весь день в краевой столице будут проходить торжественные мероприятия. Вечером на площади «Города воинской славы» состоится акция «Победный вальс», в которой примут участие сотни горожан и гостей города.