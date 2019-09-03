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В Хабаровске отправились в школу 64 тысячи учеников
Во всех образовательных учреждениях прошли торжественные линейки. На них «билет первого класса» в страну знаний получили 7600 юных хабаровчан. Их с букетами цветов, в бантах и белоснежных рубашках за руку в школу привели родители.
В этом году из-за большого наплыва первоклашек в нескольких школах города пришлось открывать дополнительные классы, привлекать молодых дипломированных специалистов из университета и педагогического колледжа.
Первый семестр с тожественной линейки начался в высших и среднеспециальных учебных заведениях города. С приветственным словом к студентам обратился мэр краевого центра Сергей Кравчук.
На торжественных линейках во всех школах был дан старт акции «Пятерки любимому городу». Ее итоги будут подведены в мае 2020 года. Те, кто получит больше всего высоких отметок, удостоятся грамот и памятных подарков.
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