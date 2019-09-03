В Хабаровске отправились в школу 64 тысячи учеников

Во всех образовательных учреждениях прошли торжественные линейки. На них «билет первого класса» в страну знаний получили 7600 юных хабаровчан. Их с букетами цветов, в бантах и белоснежных рубашках за руку в школу привели родители.

«Очень волнуюсь: сам закончил эту школу много лет назад, а сейчас, вот, внука привел. Быстро время пролетело! Хочу, чтобы учился хорошо. Мы все его поддерживаем: мама, папа, бабушки - всем составом пришли»,- рассказывает Игорь Смирнов, дедушка первоклассника.

В этом году из-за большого наплыва первоклашек в нескольких школах города пришлось открывать дополнительные классы, привлекать молодых дипломированных специалистов из университета и педагогического колледжа.

«Все школы Хабаровска допущены к работе в новом учебном году. На ремонт, покупку оборудования из муниципального бюджета было выделено около 400 миллионов рублей. У города очень хорошие перспективы: мы строим новые детские сады, школу в Волочаевском городке. Это поможет разгрузить действующие образовательные учреждения и перевести их на односменный режим работы», - рассказала заместитель мэра по социальным вопросам Ольга Тен.

Первый семестр с тожественной линейки начался в высших и среднеспециальных учебных заведениях города. С приветственным словом к студентам обратился мэр краевого центра Сергей Кравчук.

«Первое сентября – символ знаний, перспектив и новых возможностей. Убежден, что хабаровские школьники и студенты приложат все усилия, чтобы добиться отличных отметок и результатов, станут грамотными и образованными людьми, достойными гражданами своего Отечества. Желаю всем учащимся успехов и новых открытий, настойчивости в достижении целей»,- сказал глава города.

На торжественных линейках во всех школах был дан старт акции «Пятерки любимому городу». Ее итоги будут подведены в мае 2020 года. Те, кто получит больше всего высоких отметок, удостоятся грамот и памятных подарков.



