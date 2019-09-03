Хабаровчан снова ждет отключение горячей воды

Хабаровская теплосетевая компания проводить гидравлические испытания теплосетей в краевом центре. В связи с этим будет ограничена подача горячего водоснабжения:





С 2 по 6 сентября:

Краснофлотского и Кировского районов в границах улиц: Амурский бульвар, Шмидта Шелеста, Воронежская, Ленинградская. В Железнодорожном районе, за исключением потребителей по улицам Аэродромная, Целинная, Геодезическая, Промывочная, Шмаковская, Костромская, ДОСы, район «Хабаровск-2» (они обеспечены горячим водоснабжением от Хабаровской ТЭЦ-1).

С 09 по 22 сентября:

Индустриального района, частичное ограничение ГВС коснется потребителей Центрального района в границах улиц Гамарника (четная сторона) – Пушкина - Ким-Ю-Чена – Ленинградская. В Железнодорожном районе ограничения коснутся района «Хабаровск-2», ул. Аэродромная, Целинная, район ул. Геодезическая, Промывочная, Шмаковская, ДОСы, Костромская, Промышленная, поселки Ильинка и Ракитное.

С 23 по 29 сентября:

Поселка Некрасовки.

С 16 по 20 сентября:

Кировского района в границах: Амурский бульвар – ул. Джамбула, - ул. Металлистов, - Тихоокеанская-Истомина – Амурский бульвар. Центрального района в границах следующих улиц: Амурский бульвар, улицы Шеронова, Ленина от пл. Блюхера до Шевченко, Гамарника (нечетная сторона), Индустриального района в границах улицы Калинина-пер. Доступный-Волочаевская, Гамарника (четная сторона).



