В Хабаровске появилась горбуша по сниженным ценам

В Хабаровском крае достигнута договоренность с рыбодобывающими компаниями о реализации лосося по оптовым ценам без посредников.

Торговые сети устанавливают минимальную надбавку - не более 20 процентов. Таким образом стоимость килограмма «социальной» горбуши на полках магазинов не должна превысить 144 рубля. Такая рыба сегодня уже реализуется в торговых сетях «Самбери», «Амбар», «Ветеран». Приобрести ее можно также на ярмарках «выходного дня» около ТЦ «Экодом» и КД «Русь» в Хабаровске.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, до 10 сентября 2019 г. в продажу поступят еще несколько партий горбуши объемом более 30 тонн. В комитете торговли заявили, что с 7 сентября география поставок будет расширена. Кроме Хабаровска продукцию получат районы: Нанайский, Вяземский, Советско-Гаванский, Ванинский и район имени Лазо. К проекту также подключатся торговые сети: «Самобранка», «Седьмая столица», «Любимые продукты».

- В этом году мы проработали вопрос аренды в Хабаровске складских помещений, где поддерживается минусовая температура. Это удобно для малого бизнеса. Так владельцы магазинов «у дома», в том числе из районов края, смогут забирать рыбу небольшими партиями. Таким образом проект охватит гораздо больше населенных пунктов, - отмечает и.о. председателя комитета торговли, пищевой и перерабатывающей промышлености правительства края Роза Качайкина.

Напомним, что первая партия летней горбуши по сниженным ценам поступила 19 августа в Комсомольск-на-Амуре и Амурск. На прошлой неделе еще 13 тонн завезли в Хабаровск на ярмарки «выходного дня» и в магазины сети «Ветеран». Всего в проекте участвуют около 120 предприятий торговли.