Краевое имущество стало сырьём для завода «Амурсталь»



103 секции понтонов для сооружения временных переправ были проданы в этом году частным компаниям.

Как стало известно ряду СМИ региона, в феврале ООО «Перспектива» (ОГРН 1172724003198, ИНН 2720056748), зарегистрированное в Хабаровском районе, приобрело у АО «Хабводтранс» 53 секции понтонов на общую сумму 2,65 млн рублей.

В июне ООО «ТОРЭКС-Хабаровск» (ОГРН 1162724072345, ИНН 2723188252), зарегистрированное в Комсомольске-на-Амуре, выкупило 50 секций понтонов, заплатив за них 2,5 млн руб.

Как указывают коллеги из информационного агентства «Восток России», экспертная комиссия рекомендовала реализовать полсотни понтонов за сумму от 2,49 млн руб. до 5 млн руб. Т.е. АО «Хабводтранс» пошло на условия покупателя и согласилось на минимальную цену.

Обе партии понтонов, парк которых был сформирован в 2013 году, как предполагается, были переплавлены как вторчермет в печах завода «Амурсталь» в Комсомольске-на-Амуре.

Напомним, что завод на четверть принадлежит супруге действующего губернатора Хабаровского края Ларисе Павловне Стародубовой (она является собственником 25% уставного капитала ООО «ТОРЭКС-Хабаровск», выкупившего завод в 2017 году). В прошлом году предприятие также «засветилось» особым к нему отношением, получив на несколько месяцев преимущественное право скупки лома черных металлов на Дальнем Востоке. Соответствующая инициатива была пролоббирована Сергеем Фургалом еще в бытность его депутатом Государственной думы РФ.

Издание «DV Hab» приводит слова и.о. гендиректора «Хадводтранса» Валерия Кривошеева о том, что:

«Мы проводили экспертизу, делали все, как положено. Понтоны были поврежденные, помятые, к эксплуатации они были непригодны. Не знаю, использовали ли их в 2013 году, но очень долго они находились на берегу. Нам их передали в 2017 году представители министерства инвестиционной и земельно-имущественной политики».

Утверждению руководителя краевой структуры противоречит комментарий еще одного близкого к сделке специалиста, пожелавшего, чтобы его имя не называли: «Формально это понтоны с дефектами - где-то пробоины, а где-то есть ржавчина. В документах черным по белому написано: «В ходе отбора понтонов выявлено, что более 30% находятся в нерабочем состоянии (сквозные отверстия и прогнившая обшивка, сломанный набор)». А остальные 70%? Их ждала «дешевая смерть» - они ушли в печь».Возможно, об этих понтонах никто бы и не вспомнил, не случись в августе наводнения, напоминающего то, что край пережил шесть лет назад. Вода не только размыла участки автомобильных дорог, но и разрушила несколько мостов. В частности, без связи с внешним миром временно остался п. Софийск в Верхнебуреинском районе. Пригодилась бы понтонная переправа и на участке трассы между Хабаровском и Комсомольском-на-Амуре, когда вышла на покрытие в районе озера Гасси.Вопрос о том, действительно ли с молотка ушло имущество Хабаровского края, пришедшее в негодность, либо имел место недосмотр ответственных лиц, остается открытым.Редакция нашей газеты обратилась в прокуратуру региона с просьбой дать правовую оценку фактам, которые осветили наши коллеги.О том, к каким выводы сделают в надзорном ведомстве, мы проинформируем наших читателей.





Евгений Мезенцев



